ABD Savunma Bakanı: Pentagon, ABD askerinin dünya genelindeki konuşlandırılmasını gözden geçirecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pentagon'un, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak ve Afganistan'daki askeri birliklerin sayısını azaltma kararını gözden geçireceğini duyurdu.

Austin'in aktardığına göre, hangi birliklerin gidip hangilerinin kalacağına Pentagon, yapacağı incelemeler sonrasında karar verecek.

ABD'nin yurtdışındaki askeri varlığının incelemesinin müttefiklerle istişare içinde yapılacağını belirten Austin, "Bu incelemeyi yaparken müttefiklerimize ve ortaklarımıza mutlaka danışacağız" dedi.

Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby ise yönetimin henüz Irak ve Afganistan'daki askeri duruma dair bir karar vermediğini ifade etti.

Trump dönemi askeri yetkililerinin çoğunun görevine son veren Austin, alınacak askeri kararlarda da Trump'ın politikalarının ve askeri kararlarının tamamen gözden geçirileceğini belirtti.

Defense Secretary Lloyd Austin dismissed every member of the Pentagon’s advisory boards, ousting last-minute Trump administration nominees as well as officials appointed by previous administrations. https://t.co/38xb7aLVCu — Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) February 2, 2021

​Mevcut tehditlere göre birlikler yeniden konuşlandırılabilir

İş başına gelmeden önce 'Çin ve Rusya da dahil olmak üzere' belirli tehditleri ele alarak Ortadoğu'daki ABD kuvvetlerinin varlığını gözden geçireceğini belirten Austin, Trump yönetiminin ABD askeri birliklerinin bir kısmını Almanya'dan çekme kararını yeniden değerlendireceklerini de söylemişti.

Çoğunluğu Obama dönemi yetkililerinden oluşan bir ekiple çalışan Başkan Joe Biden'ın, alacağı askeri kararlarla Trump yönetiminin kurduğu dengelerden uzaklaşacağı düşünülüyor.