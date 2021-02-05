Pentagon, aşırıcılıkla mücadele için harekete geçiyor: Askeri faaliyetler 60 gün aşamalı olarak durdurulacak

Kongre binası saldırganları arasında ordu ile bağlantılı şüphelilerin olması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için Washington'da tam teçhizatlı olarak görevlendirilmiş 25 bin Ulusal Muhafız askerinin güvenlik taramasından geçirilmesinin ardından Pentagon aşırılıkla mücadele önlemleri almak için harekete geçti.

Biden döneminde göreve başlayan ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Lloyd Austin, ordunun 'ırkçılardan ve aşırılık yanlılarından kurtarılması gerektiğini' bildirdi.

Bakanlık sözcüsü John Kirby, Austin'in kuvvet komutanlarıyla yaptığı görüşmeden sonra, ABD ordusu içinde aşırılıkla mücadele önlemlerinin tartışılabilmesi ve yeni kararlar alınabilmesi için genel askeri faaliyetlerin 60 günlüğüne aşamalı olarak durdurulması talimatı verdiğini açıkladı. Kirby, gelecek 2 ay boyunca kuvvet komutanlarının alt komuta kademeleriyle aşırılık konusunda “gerekli görüşmeler” yürüteceğini bildirdi.

Kirby, "Bu konuyla bundan sonra anlamlı, üretken ve somut bir şekilde nasıl başa çıkabileceğimizi bilmiyoruz. (Austin) toplantıyı bu nedenle yaptı ve bu nedenle yeni bir talimat verdi" dedi.

Pentagon ABD ordusunun rutin faaliyetlerinin durdurulmasının dakikalar veya saatler boyunca mı süreceği, ya da komutanların bu sırada aşırılıkla mücadele için ne yapacakları konusunda açıklama yapmadı.

6 Ocak’taki Kongre baskının ardından kuvvet komutanları ordu içinde aşırılıkla mücadele konusunda baskı altında kalmıştı.

Açıklamanın Başkan Joe Biden’ın Pentagon'unun yakın vadeli herhangi bir somut eyleminin habercisi olup olmadığı veya bu duraksamanın Austin’in sorunu kabul ettiğini ve çözüm çalışmalarının devam ettiğini gösteren sembolik bir hareket olup olmadığı henüz belirsiz.

Ayrıca Pentagon, taraman geçirdiği 25 bin Ulusal Muhafız askerler arasında beyaz milliyetçi ideolojiye sahip olan kişilerin olup olmadığı veya bu kişilerin sayısıyla ilgili henüz bir veri paylaşmış değil.