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    ABD Başkanı Joe Biden

    ABD Başkanı Biden: Ekonomimizin hala sıkıntıda olduğu çok açık

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
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    ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonominin hala sıkıntıda olduğunu belirterek, ekonomik kurtarma paketinin krize "gerçek" bir yanıt olacağını ve bunun sağlanması için hızla harekete geçeceğini ifade etti.

    Biden, ABD'nin ekonomik durumu ve Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kurtarma paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

    ABD'de açıklanan ocak ayına ait istihdam verilerini anımsatan Biden, "Ekonomimizin hala sıkıntıda olduğu çok açık." dedi.

    Biden, istihdamın ocak ayında 49 bin kişi arttığına işaret ederek, 10 milyonu aşkın kişinin işsiz olduğunu bildirdi. 

    Kovid-19 salgınının ABD ekonomisine zarar vermeye devam ettiğini vurgulayan Biden, insanların geçim sıkıntısı çektiğini, intiharlar ve aile içi şiddetin artığını ve pek çok insanın umudunu kaybettiğini anlattı. 

    Biden, Amerikan halkının hükümetten yardım istediğini belirterek, "Onları hayal kırıklığına uğratmamak için bunu yapmak bizim işimiz. Hızla harekete geçeceğim." diye konuştu. 

    Destek paketini Cumhuriyetçilerin desteğiyle hayata geçirmek istediğini hatırlatan Biden, ama onların istekli olmadığını vurguladı. Biden, "Birlikte çalışmayı tercih ederim ama acı çeken Amerikalılara hemen yardım etmek ile uzun müzakereler arasında seçim yapmak zorunda kalırsam acı çeken Amerikan halkına yardım ederim." ifadelerini kullandı. 

    'Çeklerin tutarını azaltmayacağım'

    Kurtarma planının detaylarına da değinen Biden, aşı üretimi ve dağıtımına yönelik ulusal Kovid-19 stratejisine 160 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını aktardı. 

    Biden, daha önce sağlanan 600 dolarlık nakit desteğinin 2 bin dolara tamamlanması için 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımın da planda yer aldığını belirterek, "Çeklerin tutarını azaltmayacağım. 1400 dolar olacak. Amerikan halkına vaat edilen buydu." diye konuştu. 

    Gıda yardımı için de kaynak aktarıldığına işaret eden Biden, mart ayında dolacak işsizlik sigortasının süresinin de eylül sonuna kadar uzatılacağını bildirdi. Biden, plan kapsamında sağlık sigortası ve kira desteği, asgari ücret artırımı ve okulların güvenle açılmasına yönelik desteğe ilişkin düzenlemelerin olduğunu dile getirdi. 

    Kurtarma planının ülkenin içinde bulunduğu krize "gerçek bir yanıt" olacağının altını çizen Biden, "Bu yatırımları şimdi, tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yaparsak, daha fazla büyüme, daha yüksek gelir, daha güçlü bir ekonomi sağlar ve ülkemizin maliyesini de daha güçlü konuma getirir." dedi. 

    Biden, "Bugün bu krizin zorluklarını karşılayacak bir yanıta ihtiyacımız var. Cumhuriyetçilerin önerdiği şey ya hiçbir şey yapmamak ya da yetersiz yapmak. Birden çoğu mali kısıtlamaları ve açıkla ilgili endişeleri yeniden keşfetti. Ama kendinizi kandırmayın, bu yaklaşım daha fazla acı maliyetiyle gelecek." değerlendirmesinde bulundu. 

    Etiketler:
    Ekonomik kriz, Ekonomi, Kovid-19, Joe Biden, ABD
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