ABD’nin Florida eyaletinde Demetrius Lewis, soygun girişimi suçlamasıyla Zoom uygulaması aracılığıyla Broward County Hakimi Tabitha Blackmon karşısına çıktı.
Fort Lauderdale kentinde, 3 çocuğun içerde uyuyor olduğu bir eve girmeye çalıştığı suçlamasıyla perşembe günü hakim karşısına çıkan Lewis, Zoom üzerinden katıldığı duruşmada önce hakime “Nasılsın?” diye sordu.
Blackmon’un ekranda yüzünün görünmesiyle birlikte Lewis, “Sen çok harikasın… Söylemem gerekir ki harikasın” dedi.
Hakim Blackmon ise "Pekala Bay Lewis, yağcılık size her kapıyı açar ancak burada değil" ifadeleriyle yanıt verdi.
O anların videosunun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte video viral oldu.
ABD'de hakimle flörtleşen soyguncu viral oldu:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021
- Hakim karşısına çıkan Lewis: Nasılsın? Çok harikasın… Söylemem gerekir ki harikasın
- Hakim Blackmon: Pekala, yağcılık size her kapıyı açar ancak burada değil https://t.co/S6ZE0dztnI pic.twitter.com/jGT2qskD4K
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