ABD’li general: Nükleer cephanelik konusunda Rusya’nın gerisindeyiz

Fox News’a konuşan Keane, “Kendi kendine caydırıcı faktör olan nükleer cephaneliğimizi modernize etmeli ve rakiplerimizi teşvik etmemeliyiz, çünkü nükleer cephaneliğimizde gördükleri açıklardan faydalanabilirler” ifadesini kullandı.

ABD’nin nükleer silah alanında “büyük açıklara” sahip olduğunu vurgulayan ABD’li general, bu tip silahların modernizasyonu konusunda Rusya’nın gerisinde olduklarını kaydetti. START-3 anlaşmasına göre her iki ülke neredeyse eşit nükleer cephaneliğine sahip olsa da Keane’a göre, Rusya 10 yıllık nükleer silah iyileştirme programını tamamlamak üzereyken ABD’nin elindeki nükleer silahlar “acınacak durumda”.

General Keane, ülkesinin nükleer cephaneliğin durumunu, Moskova ve Pekin’i “ikna edecek” standartlara kadar ulaştırması gerektiğini kaydetti.

Washington’un ayrıca gayri nükleer savaş için gereken araçlar konusunda da Moskova ve Pekin’in gerisinde olduğunu söyleyen Kean, kara bazlı saldırı füzeleri ile anti gemi füzelerin sayısını artırmaları vemodernize etmeleri gerektiğini belirterek, “Aksi takdirde kaybetmekte olan taraf, konvansiyonel savaş düzeyini nükleer düzeye çıkarabilir. Bu, korkunç bir senaryo” dedi.

Modernizasyonun acil sorun olduğunu vurgulayan Keane’in görüşüne göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, yeni koşullara uyum sağlayabilmek için savaş imkanlarını ‘restart’ etmesi gerekiyor.