Blinken: Başkan Trump'a karşı adil olmak gerekirse, Çin'e yönelik sert yaklaşımı doğruydu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tarzı yanlış olsa bile eski Başkan Trump'ın Çin'e yaklaşımının doğru olduğunu söyledi.

CNN televizyonunda Wolf Blitzer'in sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerek iş birliği gerek rekabet, gerekse hasım ilişkisi olsun, ABD'nin Çin ile ilişkilerini güçlü bir pozisyondan kurması gerektiğini söyledi.

Çin ile ilişkileri değinen Blinken, eski Başkan Donald Trump'a yönelik de bir değerlendirmede bulundu.

Blinken, "Başkan Trump'a adil olmak gerekirse, Çin'e karşı sert yaklaşımı doğruydu. Doğru olan buydu. Bunu yapma şekli yanlıştı ama temel prensip doğruydu" dedi.

Secretary of State Antony Blinken says the basic principle of the Trump administration's approach to China was "the right one."



"In fairness to Pres. Trump, he was right to take a tougher approach to China... The way he went about it, in my judgment, was wrong across the board." pic.twitter.com/38vPUc2tTd — The Situation Room (@CNNSitRoom) February 8, 2021

ABD'li bakan, Çin ile güçlü bir pozisyondan ilişki kurmak için de Washington'un ittifaklarını güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin çekildiği, angajman kurmayı bıraktığı ülkelere 'Çin'in yerleştiğini' öne süren Blinken, şöyle devam etti:

"Sincan bölgesinde Uygurların hakları ihlal edildiğinde veya Hong Kong'da demokrasi suiistimal edildiğinde bizim askeri olarak muhtemel bir saldırıyı caydıracak şekilde konumlanmış olmamız, etkili bir şekilde rekabet edebilmemiz için insanımıza yatırım yapmamız gerekir. Tüm bunları yaparsak ve tüm bunlar bizim kontrolümüzde olduğunda, Çin ile güçlü bir pozisyondan ilişki kurabiliriz."