ABD'de 20 yaşında intihar eden gencin ailesinden Robinhood uygulamasına dava

Son dönemde Wall Street isyanıyla adından söz ettiren Robinhood uygulaması, yatırımcılarından birinin geçen yılki intiharından sorumlu tutuluyor. Ailenin mahkemeye sunduğu dava dilekçesine göre 20 yaşındaki genç uygulamanın yaptığı yanlış yönlendirmeler nedeniyle neredeyse 1 milyon dolar borcu olduğuna inandı.

Reddit gibi sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen küçük yatırımcılar grubunun en yaygın kullandığı hisse alım-satım uygulaması Robinhood'a dava açıldı. Uygulamanın kullanıcılarından 20 yaşındaki Alex Kearns, Haziran 2020'de intihar etti. Kearns'ın ailesi de bu ölümden 'oğullarını büyük miktarda borçlu olduğuna inandıran ve dikkatsiz taktikler kullanan' Robinhood uygulamasını sorumlu tuttu.

Kaliforniya'daki Santa Clara Yüksek Mahkemesi'nde 30 sayfalık dava dilekçesini ileten aile, Robinhood'u, 'genç ve deneyimsiz bir yatırımcıyı anlamadığı alım-satım işlerine dahil olması ve büyük riskler alması için cezbetmekle, neredeyse 1 milyon dolar borcu olduğunu sanmasına yol açmakla' suçladı.

The parents of 20-year-old Alex Kearns, who took his own life last year believing he racked up massive stock market losses, are speaking out for the first time.



Monday on @CBSThisMorning, they tell @tonydokoupil why they believe stock-trading app Robinhood is responsible. pic.twitter.com/CEhojGJBtH — CBS This Morning (@CBSThisMorning) February 8, 2021

​Uygulamanın sonuçları düşünülmeden uyguladığı 'agresif taktiklerin' doğrudan yatırımcılarından birinin hayatına mal olduğunu savunan aile, hiçbir geliri olmamasına rağmen oğullarının bu yüz bin dolarlık işlemler yapmasına nasıl izin verildiğini sorguladı; bu şartlarda intiharın öngörülebilir ve önlenemez olduğunu söyledi.

Aile, genç kullanıcıları çekmek ve gerçek hayattaki risklerden uzak olunduğu mesajı vermek için Robinhood uygulamasının 'tıpkı bir bilgisayar oyunu gibi tasarlandığını' da düşünüyor.

Update on the tragic story of Alex Kearns.. a 20 y/o Robinhood customer who took his life after believing he racked up $730K in losses.



This week, Kearns' family sues Robinhood for wrongful death @CNBC @mkmfitzgerald

https://t.co/kqdTAePDX2 pic.twitter.com/0n38bObuX2 — Kate Rooney (@Kr00ney) February 9, 2021

​Dilekçedeki detaylara göre Kearns, Robinhood uygulamasını lise öğrencisiyken açtı. Geçen yıl yaptığı bazı hisse alım-satım işlemleri sonrası bakiyesi eksiye düştüğü için hesabı askıya alınan ve bu negatif bakiyeyi 730 bin dolar borcu olduğu şeklinde yorumlayan Kearns, uygulama yetkilileriyle iletişime geçmeye çalışsa da muhatap bulamadı. Kearns 11 Haziran'da Robinhood müşteri hizmetlerine 3 kere e-posta yollayıp rağmen 'en az 170 bin doları birkaç gün içinde ödemesini talep eden' otomatik mesajlardan başka bir şey elde edemedi.

Olduğunu düşündüğü borcun altında ezilen ve stres kaynaklı olarak düzgün düşünemeyen Kearns 12 Haziran'da kendini trenin önüne attı. Kearns'a ancak öldükten bir gün sonra yetkililerden yanıt geldi, 'sorunun çözüldüğü ve hiç borcu olmadığı' teyit edildi.

Nitekim yine dava dilekçesine göre Robinhood'un baştan beri yaptığı bilgilendirmeler yanlıştı çünkü gencin aslında hesabındaki işlem opsiyonlarını kullanarak eskiye düşen bakiyesini normal hale getirebileceği ortaya çıktı. CNN'in aktardığına göre de o dönem Robinhood uygulamasında işlemin ikinci aşaması gerçekleştirilene kadar hesabın eksilere düşmesi sık rastlanan bir durumdu.

Just before Alex Kearns took his own life last June, he tried three times to contact Robinhood's customer service department. Now Kearns’ family is suing Robinhood: https://t.co/J6wrcdyYGX pic.twitter.com/KrhqwikZTM — Jeff Kauflin (@JeffKauflin) February 8, 2021

​Kearns'ın ölümünün ardından Robinhood, platformu, alım-satım işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlatacak şekilde geliştirme sözü verse de siyasilerin de tepkisini çekmişti. Demokrat Lauren Underwood, CNN'e verdiği demeçte, "Robinhood, platformu bilgisayar oyunu gibi tasarlamış. Ama bu bir oyun değil. Bu gerçek hayat" demişti.

Robinhood adı son dönemde de Wall Street isyanıyla gündeme gelmişti. Wall Street'te büyük yatırımcılara karşı başlatılan kolektif isyan, bastırılma operasyonuyla karşı karşıya kalmıştı. Facebook, isyana katılan 'Robinhood Stock Traders' grubunu kalıcı olarak kapatmıştı.