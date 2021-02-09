Michigan'da bir bebeğin doğum öncesi partisinde top ateşlendi: 1 ölü

ABD'nin Michigan eyaletinde bir adam, arkadaşlarının yeni doğacak bebekleri için düzenlediği partideki topun ateşlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Evan Thomas Silva, arkadaşlarının bebekleri için düzenledikleri doğum öncesi partiye katıldı. 26 yaşındaki Silva, partide ateşlenen bir toptan çıkan metal bir şarapnel parçasının vücuduna isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

The man, Evan Thomas Silva, a guest at the party, was about 10 to 15 feet from the device when it blew up in the backyard of a home. Metal shrapnel hit Mr. Silva, three parked cars and the garage where the shower was being held, police said.https://t.co/XthQUYNScd — Janelle Fiona Griffith (@janellefiona) February 8, 2021

​Michigan Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre evin arka bahçesinde, doğacak olan bebek için top ateşlendi. Ateşlenen toptan çıkan bir şarapnel parçası Silva'ya isabet etti.

Polisin yaptığı açıklamaya göre top, ev sahibinin kazara ateşlemesiyle patladı. Ağır yaralanan Silva olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bölgede bulunan 3 araç ve 1 evin garajı da hasar gördü.

Topun içinde ateşlenecek bir şey olmadığı ancak tahminlere göre koyulan barutun topun patlamasına sebep olduğu ifade edildi.

Toplumsal cinsiyet araştırmacıları, doğacak olan çocukların cinsiyetini duyurmak için gerçekleştirilen organizasyonların tehlikeli bir hal aldığını belirtiyor.