Florida'daki su arıtma sistemine korsan kimyasal saldırı

Yetkililer, bir bilgisayar korsanının, ABD'nin Florida eyaletindeki su sistemine erişim sağladığını ve 'tehlikeli' miktarda bir kimyasalı pompalamaya çalıştığını söyledi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Oldsmar şehrinde, bir hackerın, bölgede bulunan su arıtma tesisine gerçekleştirildiği saldırıyla suyun içeriğine önemli miktarda kimyasal enjekte etmeye çalıştığı söylendi.

Wild. A hacker broke into the computer system of a water treatment plant in Florida & changed the plant’s sodium hydroxide setting to a potentially dangerous level, authorities said. No harm to public health was done. Details w/ @snlyngaas @CyberScoopNews https://t.co/xiz8JssSXo — Shannon Vavra (@shanvav) February 8, 2021

​Bilgisayar korsanının, Oldsmar'daki su arıtma tesisindeki sodyum hidroksit (kostik soda) miktarını artırdığı ancak bir yetkilinin bunu fark ederek duruma engel olduğu belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sudaki asit miktarını artırmak için bir çeşit kül kullanıldığı ifade edildi. Daha fazla miktarda külün kullanılması durumunda ise büyük sorunlarla karşılaşmanın muhtemel olduğu kaydedildi.

A hacker allegedly took control over a Florida water treatment facility's computer system and attempted to tamper with the water supply, investigators say. https://t.co/U8bl2EPPZr — ABC News (@ABC) February 9, 2021

​Tampa Bay Times'ın haberine göre, bir fabrika operatörü, sabah saatlerinde sisteme erişim girişimini gördüğünü ancak bunun, amiri tarafından gerçekleştirildiğini düşündü. Operatör, öğleden sonra başka bir girişimde bulunulduğunu ve bu kez hackerın yazılıma eriştiğini ve sodyum hidroksit içeriğini milyonda 100 parçadan 11 bin 100 parçaya çıkardığını söyledi. Olayı fark eden operatör, sodyum hidroksit seviyesini hemen normale indirdiğini belirtti.

Pinellas Şerifi Bob Gualtieri, tesislerde arıtılan suda şimdiye kadar herhangi bir tehlike yaşanmadığını söyledi. Ayrıca Şerif, "Ben kimyager değilim ancak size şunu söyleyebilirim ki o maddenin az bir miktarını içme suyuna koymanız sağlığınız için hiç iyi olmaz" ifadesini kullandı.

Saldırının faillerine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca saldırının ABD içinden mi yoksa dışından mı yapıldığı ise bilinmiyor.