Paris Hilton: 17 yaşındayken 11 ay boyunca her gün istismar edildim

ABD'li televizyon yıldızı Paris Hilton, 17 yaşındayken yatılı okulda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Hilton, okulda darp edildiğini, kendisine zorla bilmediği ilaçların içirildiğini, duş alırken izlendiğini ve ceza olarak çıplak hücre hapsine gönderildiğini anlattı.

Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu, şarkıcı, manken ve televizyon yıldızı Paris Hilton, Utah Eyalet Meclisi'nde, yatılı tedavi merkezlerinde kalan gençlere daha fazla hükümet gözetimi sağlanmasını destekleyen yasa tasarısı hakkında konuştu.

17 yaşındayken, 'eğlenceye olan aşırı düşkünlüğü' gerekçesiyle ailesi tarafından yatılı okul ve psikolojik tedavi merkezi olan Provo Canyon School'a gönderilen Hilton, burada travmatik anıları olduğunu gözyaşları içinde anlattı.

Okulda çalışanlar tarafından fiziksel şiddet gördüğünü, psikolojik olarak aşağılandığını ve tıbbi bir teşhis olmaksızın ilaç içmeye zorlandığını ifade etti.

'Tüm insan haklarım elimden alındı'

"Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu" diyen Hilton ayrıca, duş alırken yetkililer tarafından izlendiğini ve 'ceza olarak' çıplak bir halde tek başına bir odaya kapatıldığını anlattı.

Bu travma nedeniyle yıllarca uykusuzluk çektiğini ve kabuslar gördüğünü belirten Hilton, "Pek çok çocuğun aynı istismarı yaşadığını düşünerek geceleri hala uyuyamıyorum ve siz de yapmamalısınız" diye konuştu.

Hilton, “Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım. Dış dünyayla bağlantım koptu ve tüm insan haklarım elimden alındı. Çocukken delici bakışların sürekli çıplak vücuduma olduğunu hissettim. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğini hissettim" dedi.

Aynı şeylerin daha fazla yaşanmaması için hükümetin harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Hilton, konuyu Başkan Joe Biden ve ulusal Kongre'ye götürmeyi planladığını söyledi. Hilton, "Bu tasarı kesinlikle birçok çocuğa yardım edecek, ancak açıkça yapılacak daha çok iş var ve değişim gerçekleşene kadar durmayacağım" diye konuştu.

Hilton'un uzun süredir söz konusu tasarının yasalaşması için Utah'da senatörlerle lobi çalışmalarına katıldığı biliniyor.

Mağdurlar arasında Paris Jackson ve Kat Von D. de var

Hayatını anlatan 'This Is Paris' isimli belgeselde de gözyaşları içinde o günleri anlatan Hilton, ayrıca ekibi ile birlikte, benzer istismara maruz kalanlara destek için bir web sitesi kurdu. Mağdurların ifadelerinin yer aldığı sitede iyileştirici ve önleyici yasaların çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Hilton'un belgeselde anlattıklarının ardından birçok ünlü isim de aynı okulda benzer şiddet türleriyle karşılaştıklarını açıklamıştı. Bu isimler arasında Micael Jackson'ın kızı Paris Jackson ve ünlü dövme sanatçısı Kat Von D. de yer alıyor.

Utah'daki Provo Canyon School ise hala faaliyet gösteriyor. Ancak okul yönetimi 2000 yılında değişti ve yeni yönetim geçmişler olanlar hakkında bir yorumda bulunamayacağını söylüyor.