ABD'de 54 senatörden Biden'a Türkiye mektubu

ABD’de göreve başlayan Joe Biden’a, demokrat ve cumhuriyetçi partilerin senatörlerinden 'Türkiye mektubu' gönderildi.

Toplamda 100 senatörden 54'ünün imzaladığı mektupta, Joe Biden'ın Türkiye'ye insan haklarının korunması konusunda baskı yapması istendi.

Reuters'ta yer alan habere göre, senatörler tarafından, “Erdoğan'ın muhalifleri ötekileştirdiği, kritik medyayı susturduğu, gazetecileri tutuklattığı ve bağımsız yargıçları uzaklaştırdığı” ifade edildi.

Mektupta,"Sizden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin yurtiçi ve yurtdışındaki muhaliflere yönelik baskıları sona erdirmeleri, siyasi tutukluları ve düşünce suçu nedeniyle tutuklu bulunanları serbest bırakması ve baskıcı rejim çizgisinden vazgeçmesi gerektiğini vurgulamanızı istiyoruz" denildi.

Mektupta ayrıca, “Biden'ın Türkiye'ye karşı insan hakları konusunda daha sert bir tutum izlemesi bekleniyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'nin yeni yönetiminde Biden dahil bazı üst düzey isimlerin Türkiye'ye yönelik eleştirel ifadeler kullandıkları biliniyor.