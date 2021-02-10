ABD Kongresi saldırısının 'boynuzlu şamanı': Pişmanım, özür dilerim

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre'yi basan destekçilerinin en öne çıkan figürü 'mızraklı-boynuzlu şaman' Jake Angeli, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi, korku atmosferine yol açtığı için özür diledi. Angeli, aleyhinde tanıklık yapmak istediği Trump konusunda da hayal kırıklığını dile getirdi.
Açıklama Senato'da 'Trump'ın azil istemiyle yargılanması' oylamasından kısa süre önce paylaşıldı. Angeli'nin oturumda Trump aleyhine ifade verme talebi geri çevrilmişti.
ABD Senatosu, Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olup olmadığına ilişkin oylamada, yargılamanın anayasal olduğu sonucuna ulaştı. Senato Genel Kurulu, ilk gün oturumlarını, görevi sona ermiş bir başkanın yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin oylama ile tamamladı. Oylamada 44 Cumhuriyetçi senatör Trump'ı yargılamanın anayasal olmadığı yönünde oy kullanırken, 56 senatör ise yargılamayı anayasal buldu. 50 Demokrat senatörün yanı sıra 6 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.
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