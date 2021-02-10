Uzmanlar yorumladı: Çift maske takmak işe yarıyor mu?

Koronavirüsün mutasyonlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte, virüsten korunma yöntemleri yeniden gündeme geldi. ABD'li uzmanlar, ülkede önde gelen isimlerin çift maske takmaya başlaması üzerine yaptıkları açıklamada, önemli olanın 'maskeyi doğru takmak' olduğunu söylüyorlar.

ABD'de Kamala harris ve Mitt Romney gibi politikacıların çift maske taktıkları görülürken, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci de, Amerikalılardan aynı şeyi yapmalarını istedi.

Reuters tarafından bir grup sağlık uzmanına yöneltilen soru cevap etkinliği olan '#AskReuters'ta konuşan uzmanlar, çift maske takmanın daha sağlıklı olduğu görüşünde.

'Doğru maske düzgün takılan maske'

Maske konusunda açıklamalarda bulunan ABD'li doktor Dr. Matt Binnicker ise, çift maskeden ziyade maskenin nasıl takılması gerektiğine dikkat çekerek "Doğru maske, kamusal bir alandayken sürekli olarak burnunuzu ve ağzınızı kapatan bir maskedir. Bu noktada, çift maske takmaktan çok bu amaca ulaşmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi profesörü Dr. Josh Schiffer da, "En kritik nokta, süper bulaşı yaşanan yüksek riskli ortamlarda tutarlı ve etkili maskelemedir" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar ayrıca, etkili bir yüz maskesinin birden fazla katmana sahip olması gerektiği konusunda hemfikir. Cleveland Clinic Solunum Enstitüsü başkanı Dr. Raed Dweik, "Şu anda, CDC iki ila üç katmanlı bir yüz maskesi takılmasını tavsiye ediyor" dedi. "Maskenizin zaten birden çok katmanı varsa, çift maskelemek gerekmez"

Schiffer ayrıca, köpeğinizi gezdirirken kumaş maske takılabileceğini, ancak ofise, markete veya doktora giderken N95 mode maskelerin takılması gerektiğini vurguladı.

'Önemli olan malzemesi'

Georgetown Üniversitesi O’Neill Ulusal ve Küresel Sağlık Hukuku Enstitüsü müdürü Lawrence Gostin de, "Düzgün takıldığında her maske etkilidir. Ancak bir maskenin malzemesi, maske sayısından daha büyük bir fark yaratabilir. Çift maske takmanın sonuçları ise belirsiz, çünkü takma yöntemini ve kullanılan malzemeyi bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.