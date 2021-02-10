TikTok'un ABD faaliyetlerinin satışı rafa kaldırıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın TikTok'un Amerika'daki operasyonunu Oracle ve Walmart'a satmasını veto ettiği ortaya çıktı. Biden'in selefi Trump'ın Çinli teknoloji şirketlerinden kaynaklanan potansiyel güvenlik risklerini gerekçe göstererek attığı adımları kapsamlı bir şekilde gözden geçireceği belirtildi.

Wall Street Journal'in haberine göre, TikTok'un ABD operasyonunun Oracle ve Walmart'a satışı süresiz olarak rafa kaldırıldı. Nedeni ise, Biden’ın selefi Donald Trump’ın Çinli teknoloji firmalarına yönelik attığı adımları kapsamlı bir şekilde gözden geçirme kararı alması.

Haberde ayrıca, Çinli ByteDance Ltd.’ye ait olan uygulama ile veri güvenliği ve ABD ulusal güvenlik yetkililerinin görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. Bu görüşmelerin zaman zaman tartışmaya döndüğü ve ABD’nin TikTok’un Amerikan vatandaşlarının verilerinin Çin hükümetine verilmemesi noktasında tıkandığı kaydedildi.

Satışın durdurulması TikTok'la ilgili incelemenin bittiği anlamına gelmiyor. Ancak Biden yönetiminin bu kapsamlı yaklaşımının henüz ne olacağına dair bir bilgi de bulunmuyor.

Ne olmuştu?

Söz konusu satış, Trump yönetiminin TikTok'u bir ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlamasının ardından gündeme gelmişti. Bytedance ABD'den tamamen çıkma veya buradaki faaliyetlerini satma tercihlerinden birisini yapmak zorunda bırakılmıştı.

Trump, 3 Ağustos 2020’de yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Fakat daha sonra Trump Walmart ve Oracle’ın TikTok’un ABD’deki operasyonunu satın almasına yeşil ışık yakmıştı. O dönemde yeni kurulan şirketin isminin Tiktok Global olması beklenirken. Walmart ile Oracle'ın payının yüzde 20 olması öngörülüyordu.

TikTok’un sahibi ByteDance’te ABD’lilerin yüzde 40 payı sebebiyle TikTok Global’da çoğunluk yüzde 53’le ABD’lilere geçecek. TikTok Global’ın yüzde 12,5’ine sahip olan Oracle ABD’li kullanıcıların verilerini kendi bulutunda saklayabilecekti.