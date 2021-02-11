ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye çağrı: Osman Kavala derhal serbest bırakılsın

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'de 3 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın 'derhal serbest bırakılması' çağrısı yaptı.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi de dahil olmak üzere yargı sürecinin nihayete ermesinde devam eden gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygının altını oymaktadır" ifadelerine yer verildi.

We call on Turkey to immediately release Osman Kavala from detention and ensure a just, transparent, and speedy resolution to his case. Specious charges, continued detention, & delays in his trial do further harm to the rule of law and democracy in Turkey. https://t.co/CvL7W3MMiF — Ned Price (@StateDeptSpox) February 10, 2021

Washington'un, ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey'in, yargı sürecine dahil edilmesi 'endişeyle not ettiği' kaydedilen açıklamada, "Dr. Barkey aleyhindeki suçlamaların temelsiz olduğuna inanıyoruz" denilerek, davanın hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, "Türkiye'ye AİHM kararlarına uyma ve kendi iç hukuku ve uluslararası yükümlülükleri uyarınca davaya adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm getirmesi konusunda ısrar ediyoruz" diye kaydedildi.