ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray İdare ve Bütçe Direktörlüğü'ne aday gösterilen Neera Tanden, ABD Senatosu'nda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Tanden'in daha önce sosyal medya üzerinden Bernie Sanders'ın da dahil olduğu kişiler hakkında kullandığı dili eleştiren Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy, söz konusu paylaşımlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek Tanden'e hitaben, "Senatör Sanders'e cahil paçoz dışında her şeyi söylemiştiniz" ifadelerini kullandı.

Kennedy'nin bu suçlamasına Tanden, "Bu doğru değil" diye yanıt verdi.

ABD Senatosu'nda 'cahil paçoz' tartışması |



Kennedy: Senatör Sanders'e cahil paçoz dışında her şeyi söylemiştiniz. Senatör Sanders'a cahil paçoz demediğimin kayıtlara geçmesini istiyorum



Sanders: Bunu nasıl anlamam gerekiyor bilmiyorum Senatör Kennedyhttps://t.co/ihtmQLFIsu pic.twitter.com/ctHnpoJhDo — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 11, 2021

​Cumhuriyetçi Senatör ise, "Bu ifadeleri kullandığınızda gerçekten bunları mı kastetmiştiniz?" sorusunu yöneltirken, Tanden'dan "Bunları kastetmiş olmalıyım ancak bunlardan dolayı pişmanlık duyuyorum" dedi.

Kennedy, sözlerini "Senatör Sanders'a cahil paçoz demediğimin kayıtlara geçmesini istiyorum" diyerek sonlandırdı.

Ardından söz alan Senatör Bernie Sanders ise, söz konusu tartışmaya ilişkin, "Bunu nasıl anlamam gerekiyor bilmiyorum Senatör Kennedy" dedi.

Sen. John Kennedy tells Neera Tanden on her old tweets:



"You called Senator Sanders everything but an ignorant slut." pic.twitter.com/eYfPlSj2fm — Daily Caller (@DailyCaller) February 10, 2021

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