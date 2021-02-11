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    The Lancet dergisi raporu: ABD'deki mevcut koronavirüs tablosundan Trump sorumlu

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202102111043784805-the-lancet-dergisi-raporu-abddeki-mevcut-koronavirus-tablosundan-trump-sorumlu/

    The Lancet dergisinden grup bilim insannın paylaştığı raporda ABD'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ölü sayısının yüksek olmasından önceki başkan Donald Trump'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.

    Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan raporda, "Başkan Trump, ABD nüfusunu salgınla mücadele için yüreklendirmek yerine (kişisel olarak kabul etmesine rağmen) kamuoyunun önünde tehdidi azımsamayı tercih etti, tedbirlere karşı tutum takındı ve uluslararası iş birliğinden kaçındı. Düşük ve orta gelirli beyazların yaşam beklentilerinin düşmesi nedeniyle duydukları öfke ve memnuniyetsizliği istismar ederek ırkçı hisleri ve yabancı düşmanlığını körükledi. Böylece bu kitle onun zenginlerin ve şirketlerin çıkarlarına hizmet eden ve halk sağlığına tehdit oluşturan politikalarına destek verdi" ifadeleri yer aldı.

    ​Raporda, ülkede Kovid-19 ölüm oranının G-7 ülkeleri İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Ölüm oranının ABD ile benzer gelişmişlik düzeyine sahip bu ülkelerle eşit olması halinde 2020'de Kovid-19'a bağlı can kayıplarının yüzde 40 daha az olacağının altı çizildi.

    Söz konusu tablonun ortaya çıkmasında Trump liderliğindeki iktidarın siyasi tercihlerinin ve ihmallerinin belirleyici olduğunu savunan bilim insanları, "Vakaların ve ölümlerin çoğu önlenebilirdi. Başkan Trump, ABD nüfusunu salgınla mücadele için teşvik etmek yerine kamuoyunun önünde tehdidi küçümsemeyi tercih etti, tedbirlere karşı tutum takındı ve uluslararası iş birliğinden kaçındı" ifadelerini kullandı.

    пресс-служба Минздрава РФ
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    'Neoliberal ekonomi ve sağlık politikalarının sonucu'

    Öte yandan bilim insanları son 4 yıldaki hatalar nedeniyle Trump yönetimini suçlarken, ABD sağlık sisteminin yapısal sorunlarının hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler tarafından son 30 yılda benimsenen neoliberal ekonomi ve sağlık politikalarının sonucu olduğunu vurguladı.

    Diğer zengin ülkelerde ortalama yaşam beklentisi sürekli artarken ABD'de bu beklentinin düştüğünün anımsatıldığı raporda, sağlık sektöründeki düzenlemelerin ortadan kaldırılmasının sigorta masraflarını artırdığı ve sigortasızlığı yaygınlaştırdığı, ayrıca ekonomik eşitsizliğin ve ırk ayrımcılığının etkilerinin sağlık alanında daha fazla hissedildiği belirtildi.

    'Beyazlar ile siyahlar arasındaki ölüm farkı yüzde 50 arttı'

    Trump döneminde, ABD'de herhangi bir sağlık sigortası ve geçerli sağlık korumasından yoksun 28 milyon insana 2.3 milyon kişinin daha eklendiğine dikkat çekilen raporda, bunun 726 bininin çocuk olduğu bilgisi yer aldı.

    Kovid-19 salgını döneminde beyaz Amerikalılar ile siyahlar arasındaki ölüm oranı farkının yüzde 50 arttığı, Latin Amerikalıların ortalama yaşam beklentisinin 3.5 yıl azaldığı kaydedilen raporda, "Trump, düşük ve orta gelirli beyazların yaşam beklentilerinin düşmesi nedeniyle duydukları öfke ve memnuniyetsizliği istismar ederek ırkçı hisleri ve yabancı düşmanlığını körükledi. Böylece bu kitle onun zenginlerin ve şirketlerin çıkarlarına himzet eden ve halk sağlığını tehdit eden politikalarına destek verdi. Şirketlere ve yüksek gelirli bireylere getirdiği trilyon dolarlık vergi kesintilerinin yarattığı bütçe açığını, gıda yardımları ve sağlık bakımında yaptığı kısıntıları meşrulaştırmak için kullandı" değerlendirmesine yer verildi.

    Dünya en fazla Kovid-19 vakasının ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de bugüne dek 27 milyon 897 bin 214 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 483 bin 200 kişi yaşamını yitirdi.

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    Etiketler:
    Ölüm, ABD, Kovid-19, vaka sayısı, The Lancet, Koronavirüs, Donald Trump
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