Instagram, Robert F. Kennedy Jr.'ın 800 bin takipçili hesabını aşı karşıtı paylaşımları nedeniyle kapattı

Instagram, ABD'nin 35. başkanının John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr.'ın hesabını aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı için kapattı.

ABD'de aşı karşıtı lobinin temsilcisi olan aktivist Robert F.Kennedy Jr.'ın 800 bin takipçili Instagram hesabı kapatıldı.

Instagram'ı bünyesinde bulunduran Facebook tarafından yapılan açıklamada, "Bu hesabı, koronavirüs ve aşılarla ilgili gerçek olmayan iddiaları defalarca paylaştığı için kaldırdık" denildi.

Robert F. Kennedy Jr. had his #Instagram account taken down. Instagram's official statement: "We removed this account for repeatedly sharing debunked claims about the #coronavirus or #vaccines." @RobertKennedyJr pic.twitter.com/hXMkTSspTM — Geopolitics & Empire (@Geopolitics_Emp) February 11, 2021

​Şirketin hesabı kapatma kararı, Kennedy'nin paylaştığı 'Planet Lockdown' isimli bir videonun eleştirilerin odağına oturmasından sonra geldi.

Videoda, ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush döneminde sekreter yardımcı olarak görev yapan Catherine Austin Fitts'in koronavirüs aşılarına ilişkin gerçeği yansıtmayan görüşlerine yer veriliyordu. Fitts, Kovid-19'un komplo olduğunu ve aşıların insanların DNA'larını değiştireceğini söylüyordu.

Kennedy'nin 300 bin takipçili Facebook sayfası ise hâlâ faaliyette. Facebook, bu sayfayı kapatma planlarının olmadığını açıkladı.

Robert F.Kennedy Jr. daha önce de defalarca aşı karşıtı görüşleriyle gündem olmuştu. Son olarak, koronavirüs aşısı olduktan iki hafta sonra, 86 yaşında ölen, ülkenin önde gelen beyzbol oyuncularından Hank Aaron'un ölümünün aşıdan dolayı olduğunu ileri sürmüştü.

Kennedy, pandemiden önce de çocukların zorunlu aşıları olmalarına karşı çıkarak Kongre'de lobi çalışmaları yapıyor ve bu aşıların otizme sebep olduğunu ileri sürüyordu.

Facebook, Pazartesi günü, aşılarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele çalışmalarına hız vereceğini duyurmuştu.