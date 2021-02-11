ABD'den Myanmar'da darbeye öncülük eden 10 isme yaptırım

ABD yönetimi, Myanmar'da askeri darbeye öncülük eden darbeci generalleri ve diğer yetkilileri, yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'daki darbe nedeniyle bazı ordu liderlerine ve yetkililere getirilen yaptırımlar paylaşıldı.

Joe Biden yönetiminin, Myanmar'da yeniden demokrasinin tesis edilmesi konusundaki ısrarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ülkede yaşanan darbenin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Myanmar'da yaşanan olayın bir darbe olduğu, ABD'nin buna kayıtsız kalmayacağı belirtilen açıklamada, darbeci generallerin tutukladıkları siyasetçileri ve aktivistleri derhal serbest bırakmaları ve ordunun darbeyle ele geçirdiği gücü siyasetçilere geri vermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Biden yönetimi, darbeye öncülük eden Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile yardımcısı Soe Win'in de aralarında bulunduğu toplam 10 ismi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, listeye eklenen diğer darbeci komutanlar arasında Myint Swe, Sein Win, Sein Win ve Ye Aung'un da yer aldığı bildirildi.

Ayrıca darbenin ardından kurulan Devlet İdare Konseyinde kendilerine görev verilen 4 isim ile ordunun kontrolünde 3 işletme de yine yaptırım listesine eklendi.

Buna göre, listeye eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak, ABD vizesi almaları mümkün olmayacak, bu kişi ve kurumlarla ticari bir işlem yapılamayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, dünkü açıklamasında, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu da bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.