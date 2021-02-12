New York'ta restoranlar sınırlı kapasitede yeniden açıldı

ABD'nin New York kentinde, koronavirüs salgını nedeniyle kullanımı yasaklanan restoranların iç mekanları yüzde 25 kapasite ile açıldı. Restoranların iç mekanları, 11 Aralık 2020'den bu yana New York Valisi Andew Cuomo'nun emri ile kapalı tutuluyordu.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ticari işletmelerden olan restoranların iç mekanları, 11 Aralık 2020'den bu yana New York Valisi Andew Cuomo'nun emri ile kapalı tutuluyordu.

Cuomo, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada Sevgililer Günü'nden başlamak kaydıyla, New York şehir merkezindeki restoranların kapalı mekanda yemek servisine 'yüzde 25 oranında yeniden başlayabileceğini' duyurmuştu.

Cuomo, "Yüzde 25, sıfırdan iyidir. Rakamlar iyileşmeye devam ederse, bu oranı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin New York kentinde, koronavirüs salgını nedeniyle kullanımı yasaklanan restoranların iç mekanları yüzde 25 kapasite ile bugün açıldı.