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    6 Ocak 2020'deki ABD Kongresi saldırısı sırasında doğu ön merdivenlerine sıralanmış halde görüntülenen Jessica Marie Watkins dahil Yeminini Tutanlar milisleri

    Kongre'ye saldıran aşırı sağcı milisler hakkında iddianame: 6 Ocak için savaş hazırlığı yapıp Trump'ın emrini beklediler

    © REUTERS / JIM BOURG
    ABD
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    Konu:
    ABD’de başkanlık kaosu (55)
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202102121043800988-kongreye-saldiran-asiri-sagci-milisler-hakkinda-iddianame-6-ocak-icin-savas-hazirligi-yapip-trumpin/

    Federal iddianame, Trump'la isyancılar arasında doğrudan bağlantı kurdu. 'Yeminini Tutanlar' isimli asker-polis kökenli grup, Biden'ın seçimi kazanması üzerine adam toplayıp askeri eğitim verip silahlı güçle iç savaş çıkarmaya hazırlanmış. Trump'ın emriyle harekete geçmeye ayarlı, vekilleri tutuklamaya niyetli gücün komutanı, eski bir kadın asker.

    ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybeden ve 20 Ocak'ta koltuğu devreden 45. Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta seçimin çalındığı iddiasıyla düzenlediği mitingin ardından taraftarlarının Kongre'ye saldırmasıyla ilgili yargı süreci, Trump'ın bir emriyle darbe yapıp iç savaş çıkarmaya hazır muazzam bir aşırı sağcı milis örgütlenmesine işaret ediyor. 

    Federal savcıların Kongre saldırısına katılan 'Yeminini Tutanlar' isimli milis grubu hakkında hazırladığı iddianamede, Trump'ın emriyle iç savaş çıkarma hazırlığı gibi suçlamalar var. 

    Ohio eyaleti merkezli, federal hükümet karşıtı, aşırı sağcı bir milis örgütü olan Yeminini Tutanlar, 'iç ve dış tüm düşmanlara karşı anayasayı korumak için ettikleri yemini tutma' savındaki ordu, polis ve diğer güvenlik teşkilatlarının muvazzaf ve eski üyelerinden oluşuyor.

    İç savaş planı, eğitimi ve koordinasyonu

    Savcıların Yeminini Tutanlar hakkındaki 21 sayfalık iddianamesinde, Trump'ın seçimi kaybettiğinin açıklanmasının ardından grubun üyelerinin iç savaş planı, eğitimi ve koordinasyonuna dair ayrıntılı iddialara yer verildi.

    Buna göre 'Yeminlerini Tutanlar', 6 Ocak'ta Kongre'ye saldırmanın yanısıra başkentin dışına Trump'tan böyle bir emir gelirse göğüs göğse çarpışmaya hazır bir silahlı acil müdahale gücü konuşlandırmayı planladı.

    Federal yargıçtan 'Yeminlerini Tutanlar'ın liderlerinden biri olarak nitelenen Jessica Watkins'in gözaltında tutulmasını talep eden iddianamede kadın liderin Kongre'yi teslim alan şiddeti harekete geçiren anahtar bir figür olduğu, asla kalabalığa kapılmış bir piyon olmadığı dile getirildi.

    6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne saldıran aşırı sağcı örgütler Yeminlerini Tutanlar ve Ohio Eyaleti Düzenli Milisleri'nin liderlerinden Jessica Marie Watkins'in cezaevinde çekilen fotoğrafı
    © REUTERS / MONTGOMERY COUNTY JAIL
    6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne saldıran aşırı sağcı örgütler Yeminlerini Tutanlar ve Ohio Eyaleti Düzenli Milisleri'nin liderlerinden Jessica Marie Watkins'in cezaevinde çekilen fotoğrafı

    'Yeminlerini Tutanlar'ın aidat ödeyen üyesi ve bu grupla bağlantılı Ohio Eyaleti Düzenli Milisleri örgütünün komutanı olduğu aktarılan eski kadın askerin Biden'ın başkanlığını ABD'ye varoluşsal tehdit olarak gördüğü ve olası darbeye katılmaları amacıyla aktif şekilde adam topladığı kaydedildi. 

    45. Başkan ile isyancılar arasındaki en doğrudan bağlantıların bazılarını içeren iddianame ve gözaltı taleplerinin çizdiği manzara, en ateşli destekçilerinin Trump'ın kendilerine eyleme geçmeleri için işaret göndermek niyetinde olduğuna inandığı yönünde.

    Buna göre üyeler ve çaylaklar için 'şehir savaşı, toplumsal eylemleri kontrol ve kurtarma operasyonları için muharebe eğitimi veren ve bu kapsamda savaş oyunları da düzenleyen' Watkins, diğer sanıklar ve zanlılarla 6 Ocak'ta ihtiyaç halinde silahlarla desteğe gelecek acil müdahale gücü koordine etmek konusunda da mesajlaşmış:

    "Gürz, cop, elektroşok tabancasıyla silahlanabiliriz" diyerek başkentin dışına konuşlanacak acil müdahale gücünün  Trump'ın izin vermesi halinde Washington DC'ye girmesinden söz eden Watkins, milis gücüne yeni aldıklarına "Biden başkan olursa cumhuriyetimiz sona erer. O yüzden Amerikalılar olarak haklarımız için savaşmak, öldürmek ve ölmek bizim görevimiz" demiş. Yemin töreni gününde dinç ve zinde olmaları, zira savaşmaları gerekeceği, yemin gününden önce herkesin muharebeye hazır hale gelmesi gerektiği gibi ifadeler kullanmış.

    ABD Kongresi saldırısı sırasına merdivenlerde görüntülenen Yeminlerini Tutanlar milisleri arasında üniforma giymiş Jessica Marie Watkins (soldan ikinci) de vardı.
    © REUTERS / JIM BOURG
    ABD Kongresi saldırısı sırasına merdivenlerde görüntülenen Yeminlerini Tutanlar milisleri arasında üniforma giymiş Jessica Marie Watkins (soldan ikinci) de vardı.

    Ancak seçim hilesi iddiasıyla ilgili harekete geçmek için Trump'tan emir beklediğini belirten eski kadın asker, çetrefil bir tuzaktan şüphelendiğini dile getirerek şunları yazmış:

    "Başkan bizi harekete geçirmediği sürece, bu, yasal olmaz. Başkan'ın birimleri harekete geçirmeye hakkı var. Trump gelmemi isterse, gideceğim. Aksi takdirde güvenemem."

    Sonunda ne olduğu belirtilmeyen işareti aldığını düşünen Watkins, grubun bir diğer lideri Donovan Crowl'a 6 Ocak'ta Washington DC'ye gideceklerini belirtip "Trump tüm eli ayağı tutan vatanseverlerin gelmesini istiyor" demiş.

    Trump'ın 6 Ocak'ta Washington DC'de 'seçimin çalınmasını durdurun' sloganıyla miting düzenlediği sırada şifreli bir uygulama kanalından diğer milislere birlikte ve plana göre hareket eden 30-40 kişilik bir grup olduklarını aktaran eski kadın asker, Kongre'nin güvenlik bariyerlerini aştıktan sonra diğerlerine telsizle "Şu anda ana kubbedeyiz. Onu sallıyoruz" derken, kimliği meçhul bir başka kişinin de milislere tutuklama yapmalarını telsizle söylediği belirlenmiş durumda. Kimliği meçhul erkek, milislere, "Olası vatana ihanet ve seçim hilesinden bu meclisi tutuklayın" diye seslenmiş.

    18 Ocak'ta Crowl'la birlikte gözaltına alınan Watkins, halihazırda hapiste davasının başlamasını bekliyor.

    Kongre saldırısına katılan 'Yeminini Tutanlar' gibi aşırı sağcı örgütlerin birçok lideri ve üyesi, ABD kurumları ve federal hükümetine karşı yeni şiddet eylemlerinde bulunabilecekleri şüphesiyle cezaevine gönderildi.

    Konu:
    ABD’de başkanlık kaosu (55)
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