ABD'li Demokrat Senatör Van Hollen'dan Türkiye'ye 'Kavala ve Demirtaş serbest bırakılsın' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın 'derhal serbest bırakılması' yönünde Ankara'ya yaptığı çağrıya ABD'li Demokrat Maryland Senatörü Chris Van Hollen'dan da destek geldi.

Hollen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığı'nın tutuklu Türk sivil toplum lideri Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Eskş Başkan Donald Trump'ın söz konusu çağrıyı 'uzun zaman önce yapması gerektiğini' kaydeden senatör, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Van Hollen, paylaşımında "Eski Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere haksız yere hapsedilen binlerce Türk vatandaşını da unutmamalıyız. Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisinin lideri Demirtaş, dört yılı aşkın süredir cezaevinde. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem Demirtaş'ın hem de Kavala'nın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğu yönündeki kararlarına kulak asmamayı sürdürdü" ifadelerini kullandı.

#Demirtas, the leader of Turkey’s third largest political party, has been in jail for over four years. Turkey has continued to ignore the European Court of Human Rights' rulings that both his and Kavala’s detentions were unlawful. — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) February 12, 2021

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