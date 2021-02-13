ABD Dışişleri'nden Kuzey Akım-2'ye yeni yaptırım sinyali

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde boruları yerleştirme faaliyetlerinin yeniden başladığı hatırlatılarak ABD yönetiminin 2021 savunma bütçesi kapsamında bu faaliyetlere katılan şirketlere yeni yaptırımlar uygulamayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruya Ned Price şu yanıtı verdi:

"O boru hattını tamamlayıp tescil ettirme faaliyetlerini yakından izliyoruz. Bunlar olursa yaptırım uygulama konusunda bir değerlendirme yapacağız ama şunu hemen söyleyeyim yaptırımlar elimizdeki çok önemli araçlardan bir tanesidir. Bu tür yıkıcı davranışlara karşı Avrupa enerji güvenliğini sağlamak için ortak ve müttefiklerimizle çalışacağız."

ABD Başkanı'ın Kuzey Akım-2 projesinin 'kötü bir anlaşma olduğunu düşündüğünü' belirten Price, "Bu kötü bir anlaşmadır. Çünkü Avrupa'yı bölüyor. Ukrayna'yı ve Orta Avrupa'yı Rusya'nın manipülasyonuna maruz bırakıyor. Bu tam da Avrupa'nın ortaya koyduğu enerji güvenliği hedefleriyle de uyuşmuyor" diye konuştu.

ABD savunma bütçesi olarak da bilinen 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda, Kuzey Akım-2 boru hattı inşaatında yer alan denizcilik firmalarına yaptırım uygulanmasına ilişkin bir madde yer alıyordu.

ABD Hazine Bakanlığı, 19 Ocakta Kuzey Akım-2 projesinin inşasında görev yapan Fortuna boru döşeme gemisi ile KVT-RUS şirketini yaptırım listesine almıştı.

24 Ocak'ta ise ABD tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım-2'nin inşasına tekrar başladığı açıklanmıştı.