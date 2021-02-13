Pentagon: 3 bin 600 Amerikan askeri, mevcut mali yıl boyunca Meksika sınırında kalacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Chris Mitchell, ABD ile Meksika arasındaki sınırda konuşlu bulunan Amerikan askerlerinin akıbetine ilişkin bilgi verdi.

Mitchell, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Bu misyonda aşağı yukarı 3 bin 600 asker bulunuyor ve bu rakam, mali yılın sonuna kadar muhafaza edilecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 'güney sınırını güvende tutacak' olan askerlerin, bunun yanı sıra İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Kurumu personeline lojistik destek sağlayacağı belirtiliyor.

Daha önce Pentagon Sözcüsü John Kirby de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin sınır bölgesinde kalmaya devam edeceğini zira bu görev için finansmanın halihazırda önceki yönetim tarafından tahsis edildiğini belirtmişti.

Geçen yılın ekim ayından yeni yılın ilk ayına kadar ABD ile Meksika arasındaki sınırda 70 binden fazla sığınmacı gözaltına alındı.

Bununla birlikte sınırda gözaltına alınan sığınmacınların sayısı, 2020 yılının nisan ayından bu yana artış gösteriyor.

En yüksek gözaltı sayısı, 2019 yılının mayıs ayında 144 bin 116 olarak kaydedilmişti.