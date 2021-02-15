ABD'li kadın, 14 Şubat'ta eşinin Instagram'da beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti

Eşine Sevgililer Günü hediyesi olarak Instagram’da beğendiği kadınların fotoğraflarından çıktı alarak hazırladığı kutuyu hediye eden kadının videosu çok sayıda paylaşım aldı.

TikTok’ta Gloria isimli kullanıcı “Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız?” notuyla kendi hediyesinin videosunu paylaştı.

Eşinin Instagram’da beğendiği kadın fotoğraflarının çıktısından bir seçki alarak sunum hazırlayan kadının paylaştığı video 16 milyona yakın izlendi ve çok sayıda paylaşım aldı.

Gloria isimli kullanıcı eşinin hediyeye verdiği tepkiyi de hesabından paylaştı. “Bu ne” diyerek şaşıran eşi açıklamayı duyunca hediyeyi beğendiğini söyledi.

ABD'li kadın, 14 Şubat'ta eşinin Instagram'da beğendiği kadınların fotoğrafını hediye hetti https://t.co/E8J8OGcWQr pic.twitter.com/6Sv6RMPvxw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 15, 2021

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