Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer, eski bir çete üyesini çeşitlilik-kapsayıcılık baş danışmanlığına getirdi

ABD'de 3 Kasım 2020 seçimleriyle Beyaz Saray'ın ve Kongre'nin alt-üst kanatları Temsilciler Meclisi ile Senato'nun kontrolünü ele geçiren Demokrat Parti, çeşitlilik ve kapsayıcılık adına eski bir suç çetesi üyesini baş danışman yaptı. New York Post'un 'skandal' haberi gibi duyurduğu hamle, Cumhuriyetçi Parti'nin sert tepkisini çekti.

New York'un Hudson Vadisi milletvekili Sean Patrick Maloney'nin başkanlığını yaptığı Demokrat Kongre Kampanya Komitesi (DCCC), çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda baş danışman olarak seçtiği Dyjuan Tatro, uyuşturucu satıcılığı, çetelerarası çatışma, silahlı saldırıdan defalarca hapis yatmış bir kişilik.

House Dems hire ex-gang member to top campaign post https://t.co/i9uLP57Hb0 pic.twitter.com/tqBC0QHWY0 — New York Post (@nypost) February 15, 2021

New York'un çete savaşlarına sahne olan bir semtinde büyürken okulu terk edip uyuşturucu satmaya başladıktan sonra sık sık hapse düşen Dyjuan Tatro, sonunda cezaevinde eğitim alma yolunu seçip adalet aktivistine dönüştü.

House Democrats hire ex-gang member as top diversity and inclusion adviser https://t.co/Tb3cEq3NvU — Sputnik (@SputnikInt) February 15, 2021

DCCC Sözcüsü, yeni baş danışmanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Tatro, eğitim ve topluma hizmet yoluyla hayatının gidişatını değiştirmek için çok çalıştı" dedi.

Açıklamada Tatro, 'ceza adaleti sistemimizde reform yapmaya ve ABD hapishanelerindeki eğitim sistemini anlamlı şekilde düzeltmeye yönelik iki partili hareket içinde bir ulusal lider' diye nitelendi.

Our movement is lucky to have people like @DyjuanTatro. We’re stronger b/c of his experience, not in spite of it. No surprise that the Post is trying to tear him down b/c incarcerated wasn’t enough for them. 2nd chances are always welcome. This is the difference resources make. https://t.co/F9MG6y1NG4 — Tahanie Aboushi (@TahanieNYC) February 15, 2021

Bard College isimli özel bir güzel sanatlar üniversitesinin hapistekilerin yüksek eğitim almasını amaçlayan Bard Cezaevi Girişimi'ne (BPI) katılan ve Harvard Üniversitesi takımını münazarada yenen takımda bulunan Tatro, 2019'da PBS kanalının 'Demir Parmaklıklar Arkasındaki Yüksek Okul' belgeselinde boy göstererek ülke çapında tanınmıştı.

How it started v. How it’s going pic.twitter.com/H5sxzX98xN — Dyjuan Tatro (@DyjuanTatro) February 15, 2021

'Original Gangsta Killas' çetesinin eski üyesi, 2006'da rakip çetenin iki üyesine ateş açtığını, 2002'de bir başka kurbanı jiletle biçtiğini ve uyuşturucu sattığını kabul etmişti. Haraç kesmekten 6 yıl hapis yatarken sayesinde lisans derecesiyle mezuniyet alan Tatro, 2017'de hapisten çıktığından beri BPI yoluyla mahkumların eğitim alma fırsatlarının artırılması için çalışıyor.

“I got into college in prison. That education, that experience, that degree radically changed the trajectory of my life.”#SecondChances pic.twitter.com/VUJlRElpms — Dyjuan Tatro (@DyjuanTatro) February 15, 2021

Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin New York Eyaleti Komitesi Başkanı Nick Langworthy, Demokratların eski bir gangsterliği danışmanlığa getirme hamlesini sert dille eleştirdi.

Langworthy "Suçlulara kol kanat germeleriyle markalaşmış Demokratlardan karakteristik bir hareket, ama Amerika'nın geri kalanı çete üyesi bir katilin DCCC içinde önemli bir konum edinmesini rahatsız edici bulacaktır" diyerek ekledi:

"Kongre Üyesi Maloney'nin, böylesine şiddet dolu geçmişi olan birini organizasyonlarının başına getirme kararını sorgulamak zorundayım."