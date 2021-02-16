ABD, Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, saldırıdan dolayı "öfkeli" olduklarını dile getirdi.

Blinken, ilk incelemelere göre saldırılarda bir sivil sözleşmeli personelin hayatını kaybettiğini, aralarında bir Amerikan askerinin de olduğu bazı sözleşmeli personellerin ise yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileyen Blinken, saldırılar dolayısıyla acı çeken Iraklı ailelere de desteklerini iletti.

Blinken, açıklamasında, "Saldırıyı soruşturma ve failleri sorumlu tutma yönündeki çabalarına verdiğimiz desteği iletmek için Başbakan Mesrur Barzani'ye ulaşarak olayı görüştük" ifadesine yer verdi.

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil personelin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.