Twitter, çifte standartlı 'etiketleme' hamlesini genişletiyor: İran, Türkiye ve Küba dahil 16 ülke daha etiketlenecek

'Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz' başlığı ile duyurulan karara göre, Twitter'ın müdahale ettiği ülke sayısı 21'e yükselmiş olacak.
Yeni sistemde dışişleri bakanları, kurumsal oluşumlar, büyükelçiler ve resmi sözcüler gibi hükümet yetkilileri etiketlenecek.
Batılı medya kuruluşları muaf tutulmuştu
Şirket, geçen ağustosta da ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'den bazı resmi hesapları 'etiketlemişti'. Ancak medya alanında, Rusya ile Çin'in medya kuruluşları 'devlet destekli' diye etiketlenirken, BBC, Voice of Amerika, Deutsche Welle gibi batı medya kuruluşları bu etiketlemeden muaf bırakılmıştı. Sputnik ve RİA Novosti'nin bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı da, söz konusu uygulamanın çifte standart olduğunu açıklayarak batı medyasına yönelik de aynısının yapılmasını beklediklerini açıklamıştı.
Etiketlemede çifte standart
Öte yandan şirket, söz konusu kararın hem alıcısı, hem de uygulayıcısı konumunda. Herhangi bir ülkenin 'bilgi operasyonu yürüttüğüne' yönelik iddiaların gerçekliği, tamamen 'Twitter'ın insafına' kalmış vaziyette. Twitter'ın bu tür siyasi kararları hangi uluslararası kanuna dayanarak veya hangi kurul eliyle aldığı ise bilinmiyor. Bu konuda Twitter kullanıcılarının elindeki tek veri, internet sitesinde ilan edilen şirket politikası. Bu durum da, şirketin etiketleme politikasında çifte standart uyguladığı iddialarını güçlendiriyor
Twitter'ın bu yeni politikası ise, şirketin 'bağımsızlığı' konusunda ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Zira Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere mevcut yönetimin çıkarlarıyla çatışan kişi veya kurumları yasaklamasıyla da tanınıyor.
Konuyla ilgili FOX News'a açıklamalarda bulunan şirket yetkilileri, söz konusu kararın 'yetkililerin kişisel hesaplarını diplomasi alanında kullandıklarını gördükleri için' alındığını söylese de, bu karar kamuoyu tarafından 'siyasi müdahale' olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan Twitter, ABD Başkanı Joe Biden ile Kamala Harris de dahil olmak üzere bütün hükümet yetkililerinin doğrulanmış hesaplarının etiketleneceğini açıkladı.
Twitter tarafından alınan bu yeni etiketleme kararı ise 17 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
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