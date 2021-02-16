Dr Fauci'ye İsrail'den 1 milyon dolarlık ödül

ABD’de Başkan Joe Biden’ın baş bilim danışmanı olan Dr Anthony Fauci'ye İsrail Tel Aviv Üniversitesi’nden 1 milyon dolar değerinde ödül verildi. Açıklamada, Fauci'nin "Zorlu Kovid-19 krizi sırasında bilgisiz muhalefet karşısında bilimi cesurca savunduğu" için ödülü almaya hak kazandığı belirtildi.

Tel Aviv Üniversitesi merkezli Dan David Vakfı, Fauci'nin HIV araştırmaları ve AIDS tedavisindeki liderliğinin yanı sıra Kovid-19'la mücadelede cesurca aşı savunuculuğu yaptığını ve halkı bilgilendirmekten vazgeçmediğini bildirdi.

Vakıf, açıklamasında, Fauci'nin salgın süresince bilimsel yaklaşımını sürdürürken sık sık sürtüşme yaşadığı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini direkt olarak geçirmese de bu duruma gönderme yaparak, "zorlu koronavirüs krizi sırasında bilgisiz muhalefet karşısında bilimi cesurca savundu" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını ortaya çıktıkça, (Fauci) korku ve endişeden etkilenen insanlara hitap etmek için hatırı sayılır iletişim becerilerinden yararlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve başka yerlerdeki bireyleri pandeminin yayılmasını kontrol altına almak için gerekli olan halk sağlığı önlemleri hakkında bilgilendirmek için durmaksızın çalıştı" denildi.

'Beyaz Saray'a gitmek beni geriyordu'

Fauci, dün Axios'a verdiği röportajda, başta dönemin ABD Başkanı Trump olmak üzere pek çok ismin koronavirüse yakalandığı Beyaz Saray’a giderken gerginlik ve endişe yaşadığını söyledi. Dr. Fauci, “Bunu sürekli kafama takmasam da, aklımın bir yerinde duruyordu. Çünkü orada olmam gerekiyordu. Beyaz Saray’a gittiğim o günlerde ortada bir süper bulaştırıcı durumu söz konusuydu. Bu beni biraz geriyordu” dedi.

Ekim 2020’de ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsüne yakalandığı ortaya çıkmış, Trump helikopterle Walter Reed Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Amy Coney Barrett’in Yüksek Mahkeme adaylığı için düzenlenen tören sonrası hastalanan Trump’ın yanı sıra 7 kişi daha koronavirüse yakalanmıştı.

ABD'nin son 7 başkanıyla yakından çalışan 80 yaşındaki Fauci, 1984 yılından bu yana Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü olarak görev yapıyor.

Daha önce ödülü kimler aldı?

Dan David Ödülü'nün önceki sahipleri arasında ABD’nin eski başkan yardımcısı Al Gore, İngiltere eski başbakanı Tony Blair, çellist Yo-Yo Ma, romancı Margaret Atwood, Wikipedia kurucu ortağı Jimmy Wales ve film yapımcıları Joel ve Ethan Coen bulunuyor.

2000 yılında girişimci ve hayırsever Dan David tarafından Tel Aviv Üniversitesi bünyesinde kurulan vakıf, bilimsel araştırmalara verdiği destekle biliniyor.