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    Kripto para devinden çölde akıllı şehir projesi: İnovasyon bölgesindeki her şirket hükümet yetkilerine sahip olacak

    © Fotoğraf : Twitter
    ABD
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     Blockchains LLC'nin CEO'su Jeffrey Berns, ABD'nin Nevada eyaletindeki bir çölde adeta hükümet kurmaya soyundu. Berns'ün gelecek yıl temelini atacağı akıllı şehirde şirketlerin eğitimden kolluk kuvvetlerine her konuda kendi yasalarını yapıp uygulamamalarına, yani bir nevi hükümet kurmalarına izin verecek yasa tasarısı hazırlandı.

    Tüm dünyanın eve kapandığı koronavirüs pandemisinde küresel çapta rağbet gören kripto paralar için blok zinciri şirketlerinden Blockchains LLC'nin CEO'su olan Jeffrey Berns, ABD'nin Nevada eyaletindeki bir çölde adeta hükümet kurmaya soyundu.

    Kripto para Ethereum sayesinde kazandığı servetle de tanınan Berns, çölde satın aldığı topraklarda fütüristik fantezilerini gerçeğe dönüştürmeye girişti. Akıllı şehir projesinin özerkliği, kripto para kullanılacak ve her şeyin blok zincirine kaydedilecek olmasıyla sınırlı değil.

    Kripto para devi, eyalet hükümetinden, şirketlerin sahip oldukları topraklarda yerel yönetimler kurmalarına ve dolayısıyla eğitimden kolluk kuvvetlerine her konuda karar ve icraat yetkisine sahip olmalarına izin verilmesini de talep etti. Bu kapsamda Nevada eyaletinin çölde kurulacak akıllı şehirde şirketlerin kendi yasalarını yapıp uygulamamalarına, yani bir nevi hükümet kurmalarına izin verecek yasa tasarısı hazırlamasını sağladı.

    Berns'ün tasarladığı akıllı şehirde insanlar dijital para birimiyle mal ve hizmet satın almanın yanısıra tüm çevrimiçi ayak izlerini - mali tablolar, tıbbi kayıtlar ve kişisel veriler - blok zincirine kaydedecek.

    Genelde kripto para birimi işlemlerinin kaydedildiği dijital kütük niteliğindeki blok zinciri, aynı zamanda bazı yerel yönetimler tarafından evliliklerin kayda geçirilmesinden seçim sürecini kolaylaştırmaya kadar hemen her alanda kullanılıyor. 

    2022'de Reno kentinin doğusundaki Storey County'de temeli atılacak akıllı şehirde 75 yıl içinde 3 milyon kilometrekarelik ticari-sanayi sahası oluşturulması ve 15 bin ev inşa edilmesi planlanıyor.

    Bu proje için eyalette yasa tasarısı hazırlanmasını da sağlayan Berns, AP haber ajansına verdiği mülakatta, yeni teknolojik kullanımların icat edildiği topluluklar kurulması için gerekli esnekliği geleneksel hükümetlerin sağlamamasından şikayet etti. 

    Bu gezegen üzerinde geleneklerin kırıldığı bir yer olması gerektiğinden söz eden Berns, şirketlerin mahkeme sistemleri kurabileceği, vergi alabileceği, altyapı inşa edebileceği, toprak ve su idaresiyle ilgili kararlar alabileceği, özetle yerel yönetim yetkilerine sahip olacağı bir yeni icatlar bölgesi kurulması için Nevada'nın yasalarını değiştirmesini istediğini belirtti.

    Nevada eyaleti milletvekilleri, geçen hafta kapalı kapılar ardında inceledikleri yasa tasarısına ikircikli ve şüpheyle yaklaştı. Yasa tasarısı, henüz resmen eyalet meclisine sunulmadı ve dolayısıyla oturumlarda tartışmaya açılmadı. Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu meclisin üyeleri, Nevada'nın kumar-eğlence turizmine bağımlı ekonomisine çeşitlilik kazandırmak istediklerini, ama sağlık ve eğitim sistemlerini finanse etmekle cebelleşirken iş alemine sıradışı teşvikler sağlamanın ters tepmesinden endişe ettiklerini ifade etti. 

    Daha önce Nevada'nın Tesla'ya pil fabrikası kurması, New York ve Virginia'nın Amazon'a yeni merkezler kurması için sağladığı milyarlarca dolarlık vergi kolaylıklarının ötesinde, tam da Facebook, Google gibi teknoloji devlerine tekel oluşturup insanların mahremiyetlerini tehlikeye attıkları gerekçesiyle davalar açıldığı dönemde, bu tasarı teknoloji şirketlerinin gündelik hayatı yönetmesini teklif ediyor. 

    Nevada Valisi Steve Sisolak, geçen ay yaptığı Eyaletin Durumu konuşmasında, pandemi döneminde daha çeşitlilik arz eden ekonomi inşa etme gereğinden söz ederken Blockchains LLC'nin öncülüğünü yaptığı yeni icat bölgeleri teklifini gündeme getirdi.

    Sisolak'ın kampanya ve siyasi eylem komitesi Blockchains LLC'den toplam 60 bin dolar bağış almışken, Vali, konuşmasında, tasarının Nevada'yı bu yükselişe geçen sanayinin merkezine dönüştürerek yüksek ücretli istihdam yaratacağını ve bunun tüm eyaletinin gelirini artıracağını anlattı. 

    AP'nin inovasyon bölgesiyle ilgili sorularını ise yanıtlamayan Sisolak'ın desteğiyle teklif mecliste ciddi ilgi görebilir ve destek toplayabilir.

    Vekiller destek verirse, teknoloji şirketleri 200 kilometrekarelik alanda 1 milyar dolarlık yatırım vaadi karşılığı üç kişi tarafından yönetilen bölgeler kurabilecek. Tesla fabrikasına da evsahipliği yapan Storey County'de yetkililer tasarı hakkında görüş bildirmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını, yanıtlanması gereken pek çok soru olduğunu belirtti.

    Berns ise hükümeti 'fikirlerle insanlar arasında gereksiz bir aracı' diye niteleyerek şu görüşü savundu:

    "Bizim yeni ürünler tasarlarken risk alabilmemiz, esnek, çevik olabilmemiz ve işleri çözebilmemiz gerekirken, hükümet böyle işlemiyor. Öyleyse neden bunları yapmamıza izin veren bir hükümet oluşturmamıza izin vermiyorsunuz?"

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