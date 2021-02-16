ABD: Kuzey Akım-2 ile ilgili duruşumuz değişmedi

Psaki, bugünkü basın toplantısında, ABD idaresinin Almanya’dan gelen talep üzerine Kuzey Akım-2 projesini yaptırım listesinden çıkarma olasılığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Kuzey Akım-2 duruşumuz netti ve değişmedi. Başkan Biden, bunun kötü anlaşma olduğunu söyledi, çünkü bu anlaşma Avrupa’yı bölüyor, Ukrayna ve Merkezi Avrupa’yı Rusya ve Rus manipülasyonlar karşısında savunmasız yapıyor ve çünkü bu anlaşma Avrupa’nın enerji ve güvenlik alanında kendi ilan ettiği amaçlara ters düşüyor”.

ABD’nin, Kuzey Akım-2 boru hattı yapımı veya sertifikalandırma çalışmalarıyla ilgili eylemleri takip etmeye devam ettiğini belirten Psaki, “Eğer böyle eylemler gerçekleşirse yaptırımların uygulanabilirliğine karar vereceğiz. Yaptırımların, enerji güvenliğini sağlamada birçok önemli araçtan sadece biri olduğunu anlamak önemli” ifadesini kullandı.

Sözcü, ABD’nin bunu müttefikleri ve ortaklarıyla işbirliği içinde yapacaklarını da sözlerine ekledi.