Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Biden, yakında Netanyahu'yu arayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD Başkanı Biden'ın yakında İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yapacağını söyleyerek, Biden'ın ayrıca Suudi Arabistan ile ilişkilere yeniden bir 'ayarlama' yapmayı planladığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Orta Doğu'ya ilişkin politikaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Psaki, düzenlediği basın toplantısında Biden'ın ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinde yeniden bir 'ayarlamaya gitmeyi' planladığını ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman yerine Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ile irtibat kuracağını belirtti.

Biden, 'mevkidaşı' Kral Selman ile görüşecek

"Suudi Arabistan ile ilişkimizi yeniden ayarlayacağımızı en başından beri açıkça belirttik" ifadelerini kullanan sözcü, Biden'ın Veliaht Prens ile görüşme yapıp yapmayacağı yünündeki soruya, ABD Başkanı'nın 'mevkidaşıyla' görüşeceği yanıtını verdi.

Psaki, "Başkan'ın mevkidaşı Kral Selman ve uygun bir zamanda onunla görüşmesini bekliyorum. Buna yönelik zaman çizelgesine dair bir tahminim yok" dedi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın kritik öz savunma ihtiyaçlarının olduğunu ve Washginton'un bu konuda Riyad ile birlikte çalışacağını söyledi.

Netanyahu'yu 'yakında' arayacak

Bununla birlikte Psaki, Biden'ın, yakında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yapmayı planladığı bilgisini verdi.

Konuya ilişkin yorumunda sözcü, "İsrail elbette bir müttefiktir. İsrail, önemli bir stratejik güvenlik ilişkisine sahip olduğumuz bir ülke ve ekibimiz tam tamına iç içe geçmiş durumda; bu, henüz devlet başkanı düzeyinde değil ancak çok yakında bu olacak" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün ABD Başkanı Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyerek, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var" yorumunda bulunmuştu.

ABD Başkanı'nın göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekiyor.

Bunun yanı sıra Irak'ın Erbil kentinde dün meydana gelen füze saldırılarına da değinen Psaki, Biden yönetiminin henüz saldırıların failinin kim olduğunu belirlemeye çalıştığını ve bu yönde Iraklı ortaklarla eşgüdümlü hareket ettiğini kaydetti.

ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.