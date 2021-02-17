ABD'de aşırı soğuklar 21 can aldı, Teksas eyaletinde milyonlarca kişinin elektriği yok

ABD'de, Kanada sınırından Meksika'ya kadar ülkenin iç ve güney kesimlerinde 170 milyon kişiyi etkileyen kar, buz, yağmur ve dondurucu soğuklar nedeniyle can kayıplarıyla birlikte endişe verici düzeyde elektrik ve ısıtma sorunu yaşanıyor.

Ülkenin ikinci en büyük eyaleti Teksas ile Louisiana, Kentucky ve Missouri eyaletlerinde en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Oh, you know just your normal snow on the beach in Galveston, Texas. pic.twitter.com/wm9z8gZ1po — Kevin Lighty - WCIA 3 Chief Meteorologist (@KevinLighty) February 15, 2021

​Ülkede eksi 18 derece ile son 30 yılın en soğuk günlerini yaşayan Teksas'ta milyonlarca kişi de elektrik kesintileri ve bundan kaynaklanan ısınma sorunuyla boğuşuyor. Reuters ajansına göre mevcut durumda, 1.4 milyonu en büyük kent olan Houston'da olmak üzere 4 milyondan fazla tüketiciye elektrik sağlanamıyor. Dallas kentinde ise evlerin dörtte biri karanlığa gömülmüş vaziyette.

Hafta sonuna kadar düzelmesi beklenmeyen hava şartları yüzünden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama planı da kötü etkilendi.

Başkan Joe Biden durumdan etkilenen eyaletlere federal yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Meteoroloji uyarılarına rağmen tedbir alınmaması eleştirilirken enerji altyapısında çokça tartışılan büyük eksikliklerden dolayı elektrik sorununun hava şartları düzelse dahi sürebileceğine dikkat çekildi.

Teksas'ın yanı sıra Minnesota'da eksi 39, Kansas'ta eksi 34 ve Güney Dakota'ta eksi 26 derece ile eyaletlerde son yıllardaki en düşük sıcaklığın kaydedildi.