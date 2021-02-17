ABD'deki Trump Plaza, kontrollü bir şekilde yıkıldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan ve eskiden otel ve kumarhane olarak hizmet veren Trump Plaza, 2014 yılında kalıcı olarak kapatılmasının ardından kontrollü şekilde yıkıldı.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Atlantic City bölgesinde bulunan ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a ait Trump Organizasyonu tarafından 1984 yılında inşa edilen Trump Plaza, kontrollü şekilde yıkıldı.

Trump Plaza tower comes tumbling down with a blasting Atlantic City this morning a few minutes after 9 am pic.twitter.com/x7pDz69wDn — Carol Comegno (@CarolComegno) February 17, 2021

​Dünyanın en ünlü yıldızlarının uğrak yeri olan plaza, yönetim kurulu tarafından yenileme ve genişleme çalışmaları için yeterli yatırımın elde edilememesinin ardından 2014 yılında kalıcı olarak kapatılmıştı. Plaza, kapatılmasının ardından 2016 yılında milyarder Carl Icahn'a satılmıştı.

Icahn ise plazayı satın almasının ardından yaptığı açıklamada, plazanın yıkılacağını belirtmişti.

Icahn'ın açıklaması ve son hazırlıkların tamamlanmasının ardından plazanın yıkım işlemine geçildi.

Milyarder Ichan, plaza arazisine ne yapılacağı konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı.