Biden yönetimi, ABD'nin DSÖ'ye 200 milyon dolarlık borcunu bu ay ödeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Washington'ın finansal yükümlülük kapsamında Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay sonunda ödeyeceğini duyurdu.

BM Güvenlik Konseyinde, Kovid-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Blinken, ABD'nin aşı üretimi ve dağıtımında dünya çapında ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

Pandemiyle mücadelede ve daha güçlü sağlık sistemleri inşa etmede DSÖ'nün önemine değinen Blinken, DSÖ'ye iki müjde birden verdi.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin, DSÖ öncülüğündeki küresel aşı erişim programı COVAX'a mali destek sağlamayı planladığını duyurarak ekledi:

"ABD, DSÖ'ye olan 200 milyon dolardan fazla finansal yükümlülüğünü bu ay sonunda ödemeyi planlıyor."