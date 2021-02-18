ABD'nin Philadelphia şehrinde silahlı saldırı: 7 yaralı

Yerel kaynaklar, dün saat 14.50 sularında Philadelphia’nın kuzeyindeki Olney toplu taşıma merkezi yakınında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.
Saldırıda, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hakkında detay verilmezken acilen çevredeki hastanelere kaldırıldıkları, olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı açıklandı.
Polis, olay yerinde 2 silah ele geçirirken, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
DEVELOPING:— ABC News (@ABC) February 17, 2021
- Seven people shot near a SEPTA station in Philadelphia.
- One person is in custody.
- Two weapons recovered.https://t.co/ay7Lt8GiFe
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