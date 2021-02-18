Teksas'ta dondurucu soğuklar: Çok sayıda hayvan telef oldu

Kuzey kutbundan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Teksas genelinde en az 21 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi, dükkan ve ev olumsuz hava şartları nedeniyle elektriksiz kaldı

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. ABD medyası, kış fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde 250 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını ve 4 milyondan fazla ev ve iş yerinin olumsuz yönde etkilendiğini aktardı. Bazı evsiz vatandaşların donarak hayatını kaybedettiğine dikkat çeken Amerikan medyası, Teksas Valisi Greg Abbott'un soğuk hava ile mücadele konusunda zaman zaman zorlanıldığı açıklamalarına atıfta bulundu.

'Bir yandan koronavirüs, bir yandan kar fırtınası'

Abbott, kış fırtınasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir yandan koronavirüs bir yandan da kar fırtınası ikisi ile aynı anda uğraşmak oldukça zor. Evsiz vatandaşlara barınak sağlamak zorundayız" dedi. Öte yandan, Teksas eyaletinde bulunan Galveston Bay’ın karla kaplı hali drone ile görüntülendi. ABD Başkanı Joe Biden ise, birkaç gün önce başlayan ve devam eden kış fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği duyurulmuştu.

Hayvanlar telef oldu

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan bir barınaktaki maymun, lemur ve kuşlar elektrik kesintisi nedeniyle soğuktan telef oldu.

'Primarily Primates' adlı barınağın yetkililerinden Brooke Chavez, 70 dönüm arazide 400’den fazla maymuna ev sahipliği yapan barınakta pazartesi sabah saatlerinde elektriğin kesildiğini belirtti. Barınaktaki hayvanları kurtarmak için jeneratör, soba ve battaniye kullandıklarını ifade eden Chavez, barınağın ısısının belli bir düzeye çıkmasının ardından hayvanları San Antonio Hayvanat Bahçesi’ne taşıdıklarını aktardı. Chavez, taşıma işleminin ardından barınağın bulunduğu araziyi taradıklarını söyledi.

Birkaç maymun, lemur ve çok sayıda kuşun soğuk nedeniyle telef olduğunu kaydeden Chavez, barınağın bulunduğu alanın karla kaplı olması nedeniyle kaç hayvanın öldüğünü bilmediklerini vurguladı.

ABD’nin güneyinde etkili olan kötü hava şartlarının en kötü etkilediği Teksas eyaletinde donmak üzere olan 3 bin 500 deniz kaplumbağası, kapalı bir tesiste koruma altına alındı. Hayvanları koruma derneklerinin çalışmalarıyla koruma altına alınan kaplumbağaların, düşük sıcaklıklarda vücut ısılarının düşmesiyle yeme, içme ve yüzme yetilerini kaybettikleri ifade edildi. Hayvanları Koruma Dernekleri donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binlerce kaplumbağları plastik kaplara yerleştirdi. Öte yandan, Teksas eyaletinde kış fırtınası nedeniyle toplam can kaybının 21’e ulaştığı duyuruldu. Eyalet genelinde milyonlarca kişi, dükkan ve iş yeri olumsuz hava şartları nedeniyle elektriksiz kalmıştı.

Can kayıpları yaşanıyor

Ülkede 15 Şubat’tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde şu ana kadar en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin de hala elektrik kesintisi yaşadığı belirtildi. Söz konusu ölümlere, yollardaki buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının yanı sıra, elektriklerin olmaması nedeniyle vatandaşların araç içlerinde ısınmaya çalışırken karbonmonoksit zehirlenmesinin veya evlerde çıkan yangınların sebep olduğu bildirildi.

Teksas Fort Worth'da 13 çocuğun karbonmonoksit zehirlenmesinden tedavi altına alındığı kaydedildi. ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, 100 milyondan fazla kişinin sert kış şartları nedeniyle 'ikaz' altında olduğu belirtilirken, kar yağışının yarından itibaren Teksas'ta devam etmekle birlikte kuzeydoğu bölgesi eyaletlerine doğru ilerleyeceği aktarıldı.

Associated Press ajansına konuşan Ulusal Meteoroloji Servisinden Bob Oravec, "Birçok bölgede, insanların yaşadığı sefaleti ortadan kaldırabilecek gerçekten hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

En az 500 bin kişi aynı sorunla mücadele ediyor

Ülkede elektrik kesintilerini takip eden 'poweroutage.us' sitesi ise Teksas, Louisiana ve Mississippi'de hala 3 milyondan fazla kişinin elektriksiz olduğunu açıklarken, Apalaçya ile Pasifik Kuzey Batı bölgelerinde de en az 500 bin kişinin aynı sorunla mücadele ettiği bilgisini paylaştı.

Elektrik kesintisinden en fazla etkilenen eyalet Teksas'ta yetkililerin, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan (FEMA) hastane ve bakımevlerinde kullanılmak üzere 60 jeneratör talep ettiği duyuruldu. Eyalette ayrıca elektrik kesintisi ve aşırı soğuklar nedeniyle şu ana kadar binden fazla kişinin sığındığı en az 35 sığınma evinin açıldığı belirtildi.

Eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), 600 bin ev ve iş yerindeki elektrik kesintisinin onarıldığını, ancak hala 2,7 milyondan fazla eve elektrik ulaştırılamadığını açıkladı. Çevredeki 14 eyalete elektrik sağlayan The Southwest Power Pool şirketi, aşırı ısı kullanımından kaynaklı şebekeye yüklenme nedeniyle 'elektrik sisteminin bütününü korumak için' abonelere dönüşümlü olarak elektrik verildiğini aktardı.

Aşılama durdu

Kötü hava şartlarının, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarını da yavaşlattığına dikkati çeken yetkililer, söz konusu eyaletlere yeni aşı dozlarının ulaştırılmasında sıkıntı yaşandığını ifade etti. Birçok aşı randevusu iptal edilirken, yetkililer, aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı ve trafiğe çıkmaması uyarılarını yineledi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, hafta sonundan itibaren Teksas ve civar eyaletlerde sıcaklığın yükselmeye başlamasını beklediklerini kaydetti. Bilim insanları, genellikle Kuzey Kutbu'nda yaşanan bu seviyedeki arktik soğukların, insanların neden olduğu küresel ısınmadan dolayı güney alt enlemlere doğru daha sık ve uzun kalacak şekilde kaymaya başladığı değerlendirmesinde bulunuyor.