Teksaslılar donarak ölürken, sıkı Trump müttefiki olan eyalet senatörü Cruz'un Meksika'ya tatile gittiği iddia edildi

Donald Trump'ın sadık müttefiki ve Meksika sınırına çektiği duvarın hararetli savunucusu Senatör Ted Cruz'un, kendi eyaleti Teksas dondurucu soğuklar altında çok sayıda can kaybı verirken, 'Meksika Rivierası' denilen Cancun'a uçarken görüntülendiği iddia edildi.

ABD'de 45. Başkan Donald Trump'ın hasımlığından en sadık müttefikine dönüşen ve 3 Kasım 2020 seçimini Joe Biden'ın kazandığının tescil edilmesini bile engellemeye çalışan Teksas Senatörü Ted Cruz, temsil ettiği eyalet kar fırtınası altında elektrik kesik halde donar ve bu yüzden can kayıpları verirken Meksika'ya tatile gitmekle suçlandı.

Caught tonight! @TedCruz fleeing to CANCUN while his home state freezes with no running water or electricity



retweet pic.twitter.com/8jHzF4Qk0L — Make it Rain ☔️🎸 (@Trx1000) February 18, 2021

Trump'ın Meksika sınırına çektiği duvarın hararetli savunucularından da olan Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un, kendi eyaleti Teksas dondurucu soğuklara teslim olmuş, üç gündür 2.5 milyondan fazla kişi elektriksiz ve dolayısıyla ısıtmasız kalmış, su bile kaynatamazken, Meksika'nın güneşi, sıcak kumları ve deniziyle meşhur Cancun şehrine giden uçakta görüldüğüne dair iddialar sosyal medyayı istila etti.

Re: the Ted Cruz/Cancun thing, this is the photo that unlocks the whole thing. He's in a United terminal. In the top left you can that it's 4:10 pm (or 4ish PM at least). To the left of that, you can see that he's near gate E11, with its destination being Ft. Lauderdale. (1/3) pic.twitter.com/hUuUqSNBze — Nesler (@thatnesler) February 18, 2021

Sorular yanıtsız kaldı

Bazıları, bunların bağlamından koparılmış ya da geçmiş bir yolculuğa ait fotoğraflar olduğu görüşünü dile getirdi.

Bazı gazeteciler ise bunun Teksas Senatörü olduğunu teyit ettirdiklerini öne sürerken, Cruz'un sözcüleri iddialarla ilgili sorulara ilk etapta yanıt vermedi.

Just confirmed @SenTedCruz and his family flew to Cancun tonight for a few days at a resort they've visited before. Cruz seems to believe there isn't much for him to do in Texas for the millions of fellow Texans who remain without electricity/water and are literally freezing. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe — David Shuster (@DavidShuster) February 18, 2021

Eski paylaşımlarındaki giyim kuşamıyla uyumlu

17 Şubat akşamı Houston Uluslararası Havaalanı terminalinde ve United Airlines'ın Cancun'a giden uçağında görüntülenen kişinin Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas Senatörü'ne çok benzemesinden hareketle bazı sosyal medya kullanıcıları geçmiş paylaşımlarıyla karşılaştırarak bu kişinin Cruz'la aynı maskeyi, aynı gözlüğü, aynı yüzüğü, aynı kulaklıkları taktığı ve aynı tenis ayakkabılarını giydiği çıkarımında bulundu.

Terminalde Cruz'un yanında görünen kadının da eşi olduğu sonucuna varıldı.

Sefer bilgilerine göre Cruz olduğu iddia edilen kişinin bindiği uçak, yerel saatle 19.52'de turistik Cancun'a indi. Bu sırada kar fırtınası yüzünden Teksas dahil güney eyaletlerinde ölenlerin sayısının 24'e çıktığı bildiriliyordu.

Hemşeri milletvekili: Tahmin edin kim?

İddialara kanıt olarak sunulan fotoğrafları paylaşanlar arasında Cruz'un hemşerisi bir milletvekili de vardı. Teksas eyalet meclisinin Houston milletvekili Gene Wu, "Tahmin edin, Teksas'tan hangi ABD Senatörü, eyalet ölümüne donarken Cancun'a uçtu" diye tweetledi.

Guess which US Senator from Texas flew to Cancun while the state was freezing to death and having to boil water? pic.twitter.com/fNY00EmMMR — Gene Wu (@GeneforTexas) February 18, 2021

Demokrat Partili Georgia Senatörü Jon Ossof’un kampanyasında çalışan Keith Edward, uçakta bulunanlardan fotoğraflardaki kişinin Cruz olduğunu teyit eden DM'ler aldığını ileri süren tweet attı.

I now have multiple people DMing me, confirming he was on their flight to Cancun today 👀 https://t.co/B6aikULyZ6 — Keith Edwards (@keithedwards) February 18, 2021

Cruz'un Twitter hesabında ise seyahatle ilgili herhangi bir işaret gözükmedi. Senatör, San Antonio'da ısınma sunan bir merkeze dair bilgi, Güney Teksas sakinlerinin kan bağışı talebi gibi bildirimlerde bulundu.

ATTN TX: City of San Antonio opens warming center at the Henry B. Gonzalez Convention Center



For more information on shelters in #SanAntonio, click here --> https://t.co/tSbGi2KJ4H https://t.co/nMMKXec4HA — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 17, 2021

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