Trump: 2024'te aday olup olmayacağımı söylemek için henüz erken

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te başkan adayı olup olmayacağı ile ilgili soruyu 'henüz karar vermek için çok erken' diye yanıtladı.

Haber kanalı Newsmax'ten Greg Kelly'nin 2024'te başkan adayı olup olmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Henüz bir şey söylemek için çok erken ama birçok iyi anket gördüm" dedi.

"Çok fazla destek alıyoruz" diyen Trump, "Henüz aday olacağım veya olmayacağım demeyeceğim ama anketler uçuyor. Hakkında azil süreci başlatılan benim ama bana destek artıyor" ifadelerini kullandı.

'Biden ya doğruyu söylemiyor ya da mental olarak gidik'

Trump ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendi dönemi hakkındaki aşı politikası eleştirilerine de yanıt verdi. Trump, Biden'ın kendi döneminde aşılama çalışmaları konusunda yeterince sağlıklı hazırlık yapılmadığını söylemesine karşılık olarak "Ya doğruyu söylemiyor ya da mental olarak gidik" dedi.

'Sosyal medyaya dönmenin yollarını arıyorum'

Eski başkan ayrıca, Twitter ve Facebook tarafından kısıtlanmasının ardından sosyal medyaya geri dönmenin 'farklı yollarını aradığını' söyledi. Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Birkaç kişiyle pazarlık yapıyoruz ve ayrıca kendi platformumuzu kurmak gibi bir seçeneğimiz de var" diye konuştu.

Yaklaşık 1 aydır kamera karşısına çıkmamıştı

Yaklaşık bir ay önce Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana kameraların karşısına çıkmayan Trump, sessizliğini geçen günlerde hayatını kaybeden muhafazakar radyo programcısı Rush Limbaugh'ı anmak için yaptığı açıklamayla bozmuştu.

Trump aynı gün ayrıca, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ı eleştiren bir açıklama yapmıştı. McConnell’in 6 Ocak Kongre saldırısından Trump’ın “fiilen ve ahlaken sorumlu” olduğunu söylemesinn ardından McConnell için “aksi, huysuz ve somurtkan” diyen Trump, “Cumhuriyetçi senatörler onunla devam ederlerse bir daha kazanamazlar” diye konuşmuştu.