Teksas'ta eşi dahil 10 kişiye aşı verdiği için işten kovulup dava açılan Dr. Gokal: Süresi geçecekti, doğru olanı yaptım

Teksaslı savcıların açtığı davayı yargıcın düşürmesine rağmen bu kez büyük jürili mahkemeye götürme ısrarıyla karşı karşıya bulunan Dr. Hasan Gokal, yerel bir radyoya, 29 Aralık 2020 günü açılan bir Moderna aşısı şişesinin kullanılmadan kaldığını, süresi 6 saat içinde dolmadan evvel bununla aşılanabilecek 10 kişiye ulaşmayı görev bildiğini anlattı.

Texas doctor defends stealing COVID-19 vaccine doses for friends, family https://t.co/dAUltjbL39 pic.twitter.com/oiGBq1fHsW — New York Post (@nypost) February 17, 2021

135 dolar değeri olan 10 doz aşıyı çalmakla suçlanmasını "Bütün dünya üzerime yıkıldı, yerin dibine geçtiğim bir andı" diye aktaran Dr. Gokal, eve götürdüğü aşıyı hem tanıdığı hem de tanımadığı, ama hepsi de ilk etapta aşı olması gerekenler kategorisinde bulunan kişilere verdiğini belirtti. Bunlar arasında yatağa bağımlı 90 yaşında bir kişi, bunama rahatsızlığı bulunan 80 yaşında bir kadın, çocuğu solunum aleti kullanan bir anne de var.

Chicago Tribune: A doctor had 6 hours to use a vial of #COVID19 vaccine before it expired, so he gave the shots to 10 people. For that, he was fired.https://t.co/SV86BBAj9P



Harris County, TX's district attorney, Kim Ogg, seems to be looking for headlines & not justice.#vaccine — Sandra Repar BLM (@ReparSandra) February 13, 2021

Gokal, telefonla ulaştığı 10 kişiden birinin aşının işe yaramaz hale gelmesine ramak kala vazgeçtiğini, bunun üzerine son dozu eşine yaptığını, solunum zorluğu çekmesine yol açan akciğer rahatsızlığı bulunan ve son 18 ayda bir çok kez hastaneye yatan eşinin ikinci etapta aşılanacaklar listesinde yer aldığını söyledi.

"Bir doktor olarak kalbimin bana doğru dediğini yaptım" ifadesini kullanan Teksaslı doktor, "Elinde aşı kalırsa boşa gitmesine izin vermezsin. İlk aşılanacaklar listesindeki insanlara ulaşırsın. Onlar olmazsa ikinci listedekilere geçersin. O da olmazsa aşı olmak isteyen herhangi birine verirsin" dedi.

29 Aralık'ın aşılama merkezinin açıldığı ilk gün olduğunu ve sağlık yetkililerinin elde kalan aşılara ne yapılacağıyla ilgili kendisine herhangi bir talimat vermediğini, o gün bu konuda herhangi bir politika uygulanmadığını belirtti. Elde kalan 10 dozla ne yaptığını ertesi gün rapor etmesine rağmen sonraki hafta işten atılmasının bir yanlış anlamadan kaynaklanması gerektiğini dile getiren Gokal, "Ben acil servis doktoruyum. Hayat kurtarmak için ne pahasına olursa olsun yapılması gerekeni yaparsınız" vurgusuyla ekledi:

"Bu yaptığımdan şimdi pişman olduğumu söylersem iyi bir doktor olamam."

Avukatının savunması da doktorun sorumlu, hatta kahramanca davrandığı tezine dayanıyor.