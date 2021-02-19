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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den İran ile nükleer anlaşma konusunda müzakereye yeşil ışık

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer anlaşma konusunu müzakere etmeye hazır olduğu sinyalini verdi.

    Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD dışişleri bakanları, İran'ın nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesini talep etti.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, başkent Paris'te İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile toplantı gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

    Bakanlardan yapılan ortak yazılı açıklamada, transatlantik ortaklığının, özellikle güvenlik, iklim, ekonomi ve sağlık açısından dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olduğu belirtildi.

    İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının önemine işaret edilen açıklamada, KOEP'in sonuçlarının çok taraflı diploması için çok büyük başarı olduğu vurgulandı.

    Açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ABD'nin İran ile yeniden diplomasiye dönme niyetinde olmasından memnuniyet duyduğu kaydedildi.

    'İran taahhütlerine sıkı bir şekilde uyarsa ABD de aynısını yapacak'

    İran'ın KOEP kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, "Blinken, (ABD) Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi, İran'ın KOEP kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde ABD'nin aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu hatırlattı" ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, İran'a özellikle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişleriyle ilgili ek tedbirler almama çağrısında bulunuldu.

    UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini denetlemesinin kısıtlanmasının tehlikeli olacağı ifade edilen açıklamada, İran, 'bu ciddi önlemin sonuçlarını düşünmeye' çağrıldı.

    Açıklamada, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden ve metal uranyum üretmek için çalışmalara başlamasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

    Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'nin KOEP'i güçlendirme konusunda kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, bölgedeki ülkeler ve uluslararası toplumla iş birliği içinde İran'ın bölgedeki faaliyetleriyle ilgili güvenlik endişelerine cevap verileceği aktarıldı.

    Açıklamada ayrıca Yemen'deki savaşa acil şekilde son verilmesi gerektiği vurgulandı.

    Erbil'e 15 Şubat'ta düzenlenen saldırının kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dilendi, Irak halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

    Açıklamada, IŞİD'in Irak ve Suriye'de oluşturduğu tehditle mücadeleye yönelik temel çabaları sürdürme konusunda kararlı olunduğu belirtildi.

    'Çin'in neden olduğu küresel zorlukların' ele alınacağı ifade edilen açıklamada, Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve sivil hükümet yetkililerinin tutuklaması kınandı. Açıklamada, olağanüstü hale son verilmesi, seçilmiş hükümetin ülkede yeniden kontrolü ele almasının sağlanması, haksız şekilde tutuklanan kişilerin serbest bırakılması, insan hakları ile devlet hukukuna saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

    NATO'nun güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı ifade edilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda uluslararası iş birliğinin önemine değinildi.

    Açıklamada, iklim konusunda hızlı şekilde çalışmaların yapılması gerektiği vurgulandı.

    Etiketler:
    Antony Blinken, Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP, Nükleer anlaşma, Müzakere, Joe Biden, ABD, İran
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