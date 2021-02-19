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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), NEOM içindeki 'The Line'ı (Çizgi) 'sıfır karbon şehri' olarak sundu.

    The Guardian: Biden Prens Selman'ı gözden çıkardı

    © REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    ABD
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    ABD Başkanı Biden’ın, Trump’ın gözdesi Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile alakalı olarak Trump'tan farklı bir politika izleyeceği iddia edildi.

    İngiliz The Guardian gazetesi, ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlayan Joe Biden’ın, tüm insan hakları ihlallerine karşın Trump ile iyi ikili ilişkileri sayesinde ABD ile ilişkilerini geliştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile arasına mesafe koymak kararı aldığını yazdı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin ABD’nin Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden ‘düzenleyeceği’ ve Biden’ın MBS ile görüşmek yerine Kral Selman’ı muhatap alacağını açıklamasının ardından yayımlanan makalede, Biden’ın MBS’i gözden çıkardığı öne sürüldü.

    Kongre'ye rapor

    Biden yönetiminin Suudi Arabistan ve MBS konusundaki politikasına yönelik ilk belirgin açıklamalarının, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Prens Selman’ın rolünü anlatan raporun Kongre’ye sunulmasından önce gelmesi dikkat çekti. Söz konusu istihbarat raporunun gelecek hafta Kongre’ye sunulabileceği belirtildi. Eski ABD Başkanı Trump, tüm dünyada Kaşıkçı cinayeti nedeniyle MBS’e büyük bir tepki oluştuğu günlerde, genç Prens’i savunmuş, yüklü silah anlaşmaları ve ABD ekonomisine yönelik olumlu etkilerini gerekçe göstererek MBS’e karşı bir pozisyon almamıştı. Trump, o dönemde CIA’in Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak Prens Salman’ı gösterdiği raporu ciddiye almadığını ilan etmişti.

    'Riyad'a ilettik'

    Irak- ABD askeri
    © AP Photo / Susannah George
    ABD'den Suudi Arabistan'a askeri eğitimi desteğini 5 yıl uzatma kararı
    Trump döneminde Washington-Riyad hattında MBS üzerinden kurulan ilişkilerin Biden döneminde revize edileceğine ilişkin en net açıklama Sözcü Psaki’den gelmişti. Psaki, “İş başına geldiğimizden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden kalibre edeceğimizi söylemiştik” ifadesini kullandı. Biden’ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya yanıt veren Psaki, “Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan’daki mevkidaşı Kral Selman’dır. Kesin bir tarih veremem ama uygun zamanda kendisiyle görüşeceğini bekliyorum” yorumunu yaptı. Suudi Arabistan’ın kendini koruma noktasındaki çabalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, önceki yönetimden farklı olarak kaygı duydukları konu başlıklarını Riyad’a ilettiklerini sözlerine ekledi.

    İlk karar Yemen için

    Biden’ın göreve geldikten hemen sonra Suudi Arabistan’ı ilgilendiren bir karar almıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden yönetiminin ABD tarafından Yemen’de 6 yıldır süren savaşta Arap askeri koalisyonuna verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımları sona erdireceğini duyurmuştu. ABD’de Donald Trump yönetimi, Mart 2015’ten bu yana Arap askeri koalisyonuna destek veriyordu. Biden yönetiminin bu kararla Yemen’deki savaşı sona erdirmek için diplomasi yolunu izlemeyi planladığı ifade edildi.

    Netanyahu'yu aradı

    ABD Başkanı Biden, iktidara geldikten bir ay sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada iki liderin sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, görüşmenin bir saat sürdüğü kaydedildi. Biden ve Netanyahu’nun, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması sürecinin gelecekte de sürmesi konusunda anlaştığı ifade edilen açıklamada, iki liderin İsrail ile ABD arasındaki ittifakı güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışacaklarını vurguladıkları aktarıldı. Biden’ın Netanyahu ile uzun süre görüşmemiş olması İsrail medyasında tartışma yaratmıştı.

    Etiketler:
    açıklama, Joe Biden, Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud, Suudi Arabistan, ABD, The Guardian
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