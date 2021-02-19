Teksas'taki krize rağmen tatile giden eyalet senatörü Cruz geri döndü ama özür dilemedi

Teksaslı Senatör Cruz'un bölge dondurucu soğuklar ve bununla bağlantılı büyük sorunlarla uğraşırken Meksika'ya tatile gittiği iddiaları doğru çıktı. Tatile gitmek isteyen kızlarına eşlik ettiğini ama yanlış yaptığını söyleyen Cruz, ABD'ye geri döndü.

ABD’de Demokrat Partililer, Teksas'taki tarihi kış fırtınası sebebiyle ısınma sorunu, su ve elektrik kesintisi yaşanmasına rağmen Meksika'nın Cancun şehrine tatile giden Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, tepkiler üzerine geri döndü ve sorumluluğu bir nevi kızlarına yükledi.

Dün yaptığı yazılı açıklamada yolculuğunu 'açık bir hata' olarak nitelendiren Cruz, uçağa bindiği andan itibaren "Hata mı yapıyorum?" diye düşündüğünü söyleyip "Gitmemem gerekirdi" dedi. Okullar hava şartlarından dolayı tatil edildiği için kızlarının, arkadaşlarıyla tatile çıkmak istediğini anlatan Cruz, "İyi bir baba olmak istedim ve onlara eşlik ettim" dedi. Özür dilemeyen Cruz, "Ekibim ve ben yetkililerle irtibat halindeyiz. Elektriğimizin gelmesini, suyumuzun akmasını, evlerimizin ısınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

​Cruz döndükten sonra muhabirlere yaptığı açıklamada da aslında haftasonunu da orada geçirmeyi planladığını ama Teksas'ta olması gerektiğini hissettiği için geri geldiğini anlatan Cruz şunları söyledi: "Bu seyahat hakkındaki bağırış çağırışların, Teksaslıların asıl ilgilendiği gerçek meselelerin önüne geçmesini istemedim" dedi.

Houston halkı pazar ya da pazartesiye kadar suyu kaynatmak zorunda kalabilir

Bu arada dondurucu soğuklar nedeniyle günlerdir elektriksiz yaşamaya çalışan milyonlarca Teksaslının bir kısmının sorunu nihayet çözüldü. Ancak halk artık elektriğin yanı sıra su sıkıntısıyla da baş etmek zorunda. Ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Teksas'taki yaklaşık 7 milyon insana, su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle, musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları çağrısı yapılmıştı.

ABD'nin en büyük 4. kenti Houston'ın belediye başkanı Sylvester Turner, vatandaşların muhtemelen pazar ya da pazartesiye kadar su kaynatarak idare etmeye çalışmaları gerekeceğini açıkladı. Hastaneler ve bakımevlerine, su arıtma sorununun çözülmesi için jeneratör ve yiyecek desteği yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde de halkın damacanalara su doldurmak için parklarda sıraya girdiği görüldü.

Surviving in Texas, barely.



Bodies are still being discovered on the street when people run out for groceries. People are lining up at water pumps in local parks for water. pic.twitter.com/lMUZ8Z9BDc — Freezing in Texas (@texyellowdogdem) February 18, 2021

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