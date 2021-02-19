ABD'li Kongre üyesi, Zoom toplantısında silahlarını sergiledi

Koronavirüs nedeniyle toplantıların çevrimiçi ortama taşınması, bilgisayar ekranı karşısındaki kişilerin arka planlarının nasıl göründüğünü de önemli hale getirdi. ABD'de silah taşıma sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden Boebert ise 'çıtayı yükseltti.'

Toplu silahlı saldırılara çok kurban veren ve bireysel silahlanman tartışmalarının üst sıralarda yer aldığı ABD'de Kongre üyesi Lauren Boebert bir kez daha silah tutkusuyla gündemde. Boebert'in Zoom üzerinden düzenlenen çevrimiçi bir komite toplantısında, raflarında tüfeklerin göründüğü bir kitaplığın önünde konuşmuş olması, kendisi gibi Cumhuriyetçi olanlardan alkış, Demokratlardan ise tepki topladı.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Katie Porter, Twitter hesabından Boebert'in söz konusu görüntüsü paylaşıp "Yığılan bulaşıklarımın ve üreyen bakterilerin Zoom toplantılarında en tehlikeli arka plan görüntüsü olduğunu düşünürdüm..." ifadesini kullandı.

Porter, çevrimiçi toplantılardan yansıyan oda ve arka plan manzaralarını değerlendiren 'ratemyskyperoom' hesabını da etiketledi.

I always thought my dirty dishes piled up and accumulating bacteria were the most dangerous thing in a Zoom background... 😳😳😳 #SafeStorage pic.twitter.com/uveXvGfafu — Rep. Katie Porter (@RepKatiePorter) February 18, 2021

​Hesap da "Güvenli olmayan silah stoku gülünüp geçilecek bir mesele değil" dedi; Boebert için Almancada bekar kadınlar için kullanılan 'fraulein' ve 'faşist' sözcüklerini kullandı.

Unsafe gun storage is no laughing matter. Is this Fascist fraulein really the best Colorado’s 3rd CD can do? 0/10 @laurenboebert pic.twitter.com/BjNQpWoiqs — Room Rater (@ratemyskyperoom) February 18, 2021

​4 çocuk annesi Boebert de buna cevaben "Bunun stok olduğunu kim söyledi? Hepsi kullanıma hazır" dedi. Boebert, bu konuda yalan söylediğini yazan bir kullanıcıya da yeni bir fotoğrafla yanıt verdi.

​Bazı kullanıcılar, Boebert'e cevaben kadın hijyen ürünlerinin olduğu raflarını paylaştı.

Decided to display menstrual products on the bookshelves behind me the way Lauren Boebert does firearms. pic.twitter.com/GGfai6gdqL — Geraldine (@everywhereist) February 18, 2021

​Temsilciler Meclisi'ne yeni seçilen Cumhuriyetçi üye Boebert, 6 Ocak'taki baskının ardından Kongre binasında çalışırken yanında Glock tabancasını taşıyacağını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Olaydan bir hafta sonra Boebert, Kongre binasındaki metal dedektörlerden geçerken cihazlar ötmüş, salona girmeden önce de çantasının aranmasına izin vermemişti.

Boebert'in Colorado'daki Rifle (tüfek) semtinde yine silahlara ve nişancılığa gönderme yapan 'Shooters Grill' adında bir restoranı var. Boebert, ABD Anayasası'nda kişilerin kendini ve mülkünü müdafaa için bireysel silah bulundurma ve kullanma hakkı getiren değişikliğin de (Second Amendment) sıkı bir savunucusu.