Bloomberg: ABD, Kuzey Akım 2'yle ilgili yeni yaptırım listesinde Alman şirketlere yer vermeyecek

ABD'nin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı ancak Alman şirketlerin yeni listede yer almayacağı belirtildi.

Bloomberg'in ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'de Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili yeni yaptırım listesi üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Yeni kısıtlamalara ilişkin raporun bugün ABD Kongresi'ne sunulabileceğini belirten kaynaklar, listede Alman şirketlerin bulunmadığını, sadece Rusya'yla bağlantılı az sayıda kuruluşun yer aldığını ifade etti.

Bloomberg, Başkan Joe Biden yönetiminin bu hamleyle projenin inşasını durdurmayı ve Avrupalı müttefikiyle cepheleşmekten kaçınmayı amaçladığını belirtti.

Haberde proje şirketi Nord Stream 2 AG'nin İcra Direktörü Matthias Warnig'in yaptırım uygulanması muhtemel isimlerden biri olduğu kaydedilirken eski Başkan Donald Trump'ın Alman şirketlere yaptırım uygulamaya hazırlandığı ancak buna zamanının yetmediğine dikkat çekildi.

Şubat başında Joe Biden'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesi sırasında Kuzey Akım 2'yle ilgili yaptırımların iptalini sağlayabilecek şartını sunduğu belirtilmişti.

Alman Handelsblatt gazetesinin Biden ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde yer alan ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı, Almanya'nın uzlaşması halinde yaptırımların iptalini görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.