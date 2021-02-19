ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye'yle S-400 anlaşmazlığı, ABD'nin Ortadoğu'daki hedeflerini etkiliyor

Washington merkezli Woodrow Wilson Bilimsel Araştırma Merkezi'nin video konferans yöntemiyle düzenlediği seminerde konuşan Jeffrey, ABD ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri konusundaki tutumlarının etkisini değerlendirdi.

Jeffrey, "Eğer Türkiye ve ABD, S-400 konusunda uzlaşmaya hazır olmazlarsa, her iki tarafın politikasında önemli değişiklikler olmazsa, verimli ilişkiler öngörülemez" dedi.

Önceki ve yeni ABD yönetimlerinin politikasının Ankara'nın Rus sistemlerinden kurtulması gerektiği yönünde olduğunu kaydeden Jeffrey, "Washington ile Ankara arasında uzlaşma olmaması, ABD'nin birçok alanda Rusya'yı dizginleme imkanları, ABD'nin Irak, Suriye ve Ortadoğu'daki hedefleri üzerinde büyük bir etkiye sahip" diye konuştu.

Jeffrey, bunun çok önemli bir konu ve ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek mevcut ABD yönetiminin neye karar vereceğini bilmediğini ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Blinken'ın Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri 'elde tutmama' çağrısında bulunduğunu belirtmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine yönelik 'Girit modeli' önerisinde bulunmuştu. Bakan Akar, "Girit’teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız" demişti.