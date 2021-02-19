Florida'da iki kadın Kovid-19 aşısı olabilmek için 'yaşlı' gibi giyinip hastaneye gitti

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan sağlık yetkililerinin aktardığına göre, dün öğlen saatlerinde iki kadın, koronavirüs aşısı olmak için hastaneye 'yaşlı' gibi giyinerek gitti. 34 ve 44 yaşlarında olduğu belirlenen iki kadının, ilk doz aşıyı oldukları, hastaneye ikinci doz aşıyı olmak için gittikleri belirlendi.

Aşı önceliğinin 65 yaş üstü kişilere verildiği Florida'da, dün öğlen saatlerinde iki kadının koronavirüs aşısı olabilmek için 'yaşlı' gibi giyinerek hastaneye gittiği bildirildi.

Two Florida women in their 20s posed as 'elderly women wearing bonnets and gloves' in an attempt to get their second COVID-19 vaccine shothttps://t.co/Q4jBt3La3h — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 19, 2021

​Hastane görevlileri tarafından fark edilen iki kadının, 'ikinci doz' aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu belirtildi.

Florida Sağlık Departmanı Müdürü Dr. Raul Pino perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Dün ikinci kez aşı olmak için nine gibi giyinmiş iki genç kadının hastaneye geldiğini fark ettik. İki kadının da ilk doz aşılarını yaptırdıklarını belirledik. İlk seferinde nasıl kaçtıklarını bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre aşı olmaya gelen iki kadın, 44 yaşındaki Olga Ramirez ve 34 yaşındaki Martha Vivian Monroy'du.

Bölge şerifi, iki kadın hakkında cezai işlem uygulanmadığı bilgisini paylaştı.

Dr. Pino, bölgedeki aşı kampanyasına yönelik kötü niyetli eylemleri engellemek için aşı merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.