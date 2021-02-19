ABD, Paris İklim Anlaşması’na yeniden dahil oldu

ABD, eski Başkan Donald Trump’ın çekildiği Paris İklim Anlaşması’na yeniden resmi olarak dahil oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin Paris İklim Anlaşması’na resmen yeniden dahil olduğunu açıkladı.

Blinken yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği ve bilim diplomasisi, dış politika tartışmalarımızda bir daha asla 'eklenti' olamaz. Ulusal güvenlik, göç, uluslararası sağlık çabaları konusundaki tartışmalarımızda ve ekonomik diplomasi ve ticaret görüşmelerimizde hayati önem taşıyor" dedi.

Biden, 2050 yılı itibariyle ABD'nin gaz salınımını sıfıra indirmeyi sağlayacak bir yol çizme sözünü vermişti.

2015 yılında yaklaşık 200 ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması’ndan çıkan ilk ve tek ülke ABD olmuştu. Eski başkan Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı. Trump, Kovid-19 salgınında Çin yanlısı tutum almakla ve başarısızlıkla suçladığı DSÖ'den de çekilmişti.