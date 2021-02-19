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    ABD’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli kutup soğukları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu bildirildi.

    ABD'deki sert kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor: 58 ölü

    © AP Photo / Eric Gay
    ABD
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    ABD’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli kutup soğukları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu bildirildi.

    Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden oluyor.

    Associated Press, aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle şu ana kadar en az 58 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Ölümlerin bir kısmının yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazalarının sebep olduğu aktarıldı.

    Haberlerde, aşırı soğuklarda en az 6 kişinin evinde donmuş olarak bulunduğu kaydedilirken, araçlarında ısınmak isteyen birçok kişinin karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığı, bazılarının ise evlerinde ısınmaya çalışırken çıkan yangınlar sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

    ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Teksas’ta bir hafta boyunca eksi 18’leri gören hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren gündüz 10 dereceye kadar yükseleceği ancak gece tekrar eksilere düşeceği tahmininde bulundu.

    Elektrik kesintileri kısmen onarıldı

    Kar ve buzlu soğuk hava, dün güney eyaletlerinden Virginia, Maryland ve Pennsylvania üzerinden kuzeydoğu eyaletlerine doğru kayarken; Teksas’ta elektrik kesintilerinin de kısmen onarıldığı belirtildi.

    "Poweroutage.us" sitesinde, Teksas’ta hala 200 bine yakın ev ve iş yerinin elektriksiz olduğu, Virgina ve Louisiana gibi çevre eyaletleri ve Oregon’la birlikte ülke genelinde hala 400 binden fazla kişinin elektriğe ulaşamadığı kaydedildi.

    Eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) yetkilileri, hava koşullarına bağlı olarak elektrik şebekelerinin tamiri için yoğun çaba sarf ettiklerini, elektrik kullanımının aşırı artması durumunda hafta ortasına kadar dönüşümlü olarak tekrar kesintilere gidebileceklerini açıkladı.

    Su sorunundan 14 milyon kişi etkileniyor

    Eyaletlerde yaşanan don ve buzlanma nedeniyle tesisatlarda meydana gelen patlamalar sonucu su sistemlerinde sıkıntıların devam ettiği belirtildi.

    Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Teksas’ta yetkililer, nüfusun neredeyse 4’te birini kapsayan 7 milyon kişiye "hafta başına kadar musluk sularını tüketmeden önce kaynatmaları" uyarısında bulundu.

    Teksas Çevresel Kalite Komisyonu, eyalet genelinde 1000’den fazla kamuya ait su sisteminin zarar gördüğünü, eyalet genelinde 14 milyon kişinin bundan etkilendiği bilgisini paylaştı.

    Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), eyaletlere jeneratör, battaniye ve hazır gıda malzemeleri gönderirken, özellikle Teksas’ta su olmadığı için operasyonları kısıtlayan hastane ve bakımevlerinin su sisteminin onarılması için çaba sarf ettikleri kaydedildi.

    Biden, Teksas Valisi'ne ek yardım önerdi

    Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde devam eden dondurucu soğukların gıda tedarik zincirini de tehdit ettiğini belirtti.

    ABD Başkanı Joe Biden’ın, dün gece Vali Abbott’ı arayarak, eyalet ve yerel yönetimlere yönelik federal hükümetin ek yardım desteği konusunu görüştükleri kaydedildi.

    Tennessee, Louisiana, Mississippi gibi Teksas civarındaki eyaletlerde de su sorununun devam ettiği aktarılarak, aynı şekilde "vatandaşların musluk sularını kullanmadan önce kaynatmaları" çağrısı yapıldı.

    Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Teksas'taki yerel kaynaklarda, son bir haftadır etkili olan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı belirtiliyor.

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