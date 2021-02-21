ABD'nin New Orleans şehrindeki bir silah mağazasında çatışma: Çok sayıda can kaybı bildirildi

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans şehrinde bulunan bir silah mağazasında çatışma çıktığı bildirildi.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, olay Jefferson Silah Mağazası'nda gerçekleşti.

Kaynaklar, 'çok sayıda' kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yoldan geçen bazı kişilerin de yaşanan çatışmada yaralandığını kaydetti.